طرق استخدام القسط الهندي

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القسط الهندي أو المعروف باسم القسط البحري أيضا ، هو نبات مشهور يرجع أصله إلى أقاليم شرق آسيا والهند ، يشبه الزنجبيل إلى حد كبير ، ويشترك معه في نفس الفصيلة ، لذلك فيعد صالحا للأكل ، وينمو القسط الهندي على شجرة عالية تتميز بأوراقها العريضة والكبيرة في الحجم باللون الأخضر الداكن ، وتوجد في صورة فروع حلزونية ، تنمو أوراق الشجرة في نهاية الصيف أو بداية الخريف ، تنمو عليها أزهار بيضاء اللون ، ثم تختفي ليظهر مكانها ثمار صغيرة مخروطية الشكل ، باللون الأحمر والتي تتحول إلى ثمرة القسط بعدها .

يعد القسط الهندي من النباتات الطبية المهمة التي تستخدم في الطب الهندي ، ويعتقد الكثيرين أنه يتميز بقدراته الدوائية والعلاجية ، فله القدرة على معالجة العديد من الأمراض المتعلقة بالكبد والأعصاب ، بالإضافة إلى الحمى والطفح الجلدي والفالج ، كما يستخدم لتغذية بصيلات الشعر ، وجدير بالذكر أنه تم ذكر نبات القسط في مخطوطات تاريخية في الهند .

الفوائد الصحية للقسط الهندي

يستخدم القسط الهندي كعلاج عشبي في بعض الأماكن حول العالم ، ومنها دولة سيريلانكا ، وذلك بإضافة بعض أوراق القسط الخضراء إلى أطباق الأرز التي يتناولها السكان الأصليون عادة ، لكن في الواقع لم تتم دراسة الفوائد الصحية للقسط الهندي بطرق علمية ، وهناك العديد من الآثار الصحية الغير مؤكدة حتى الآن ، على الجانب الآخر هناك بعض التجارب المخبرية التي أثبتت تأثيراها الإيجابي على الفئران .

فوائد القسط الهندي

– يساعد على تنظيم السكر في الدم ، بواسطة التحكم في غدة البنكرياس وإفرازها للإنسولين اللازم لجسم الإنسان ، والمسؤول عن خفض نسبة الجلوكوز في خلايا الدم ، كما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون .

– يساعد على تقوية المناعة لجسم الإنسان ، ويساهم في علاج أمراض الكبد نظرا لخصائصه المتحكمة في مستويات السكر في الدم .

– يساعد على تحسين الحالة المزاجية عن طريق تقليل الشعور بالضيق والضغط النفسي .

– كما أن لديه العديد من الفوائد الخاصة بالمعدة والأمعاء مثل علاج التهابات وقرح المعدة ، والتخلص من الإنتفاخات .

– يساهم أيضا في علاج اضطرابات الأمعاء والديدان ، يقوي المعدة والكبد ، ويمكن الحصول على الفائدة لهذا الغرض عن طريق تناول محلول مسحوق الجذور ، أو تناول ملعقة من مسحوق القسط الهندي مع الماء والعسل أو الطعام بعد الاكل بوقت محدد .

– يعرف القسط الهندي بفوائده لجميع أنواع البشرة لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات

1- البشرة الجافة : فهو مهم لها لما له من قدرة كبيرة في ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة.

2- للبشرة الحساسة: حيث يستخدم للبشرة التي لا يوجد بها أي حبوب أو بثور، أو أي مرض جلدي خشية من حدوث نتائج سلبية.

3- للبشرة الدهنية: يستخدم كغسول للبشرة أو كقناع، حيث يعمل على إزالة الدهون الزائدة فيها.

– مفيد لجميع انواع الشعر ايضا

1- يستخدم مطحون القسط الهندي لعلاج تقصف وتكسر الشعر.

2- مفيد للشعر الجاف أو المجعد: حيث أن له قدرة كبيرة في جعل الشعر ناعماً.

3- يستخدم للحفاظ على حيوية الشعر عن طريق خلط المسحوق مع زيت جوز الهند، ثم تدليك الشعر به لبعض من الوقت ليلا ، ويترك عليه حتى الصباح ثم يتم غسله بالطريقة العادية .

كيفية استخدام القسط الهندي

– الجذور

يتم طحن الجذور وتستخدم كشراب أو دهان ، وتستخدم عادة 30 جم لكل حصة دوائية بمزجها مع الماء أو السوائل ، وذلك لأن طعمها غير مستساغ ، فيمكن مزجها مع الشاي أو أي مشروب ساخن ، مزجها مع العسل ، اللبن أو الحليب ، كما يستخرج من هذه الجزور زيت فعال يدخل في صناعة العطور .

– أوراق الشجرة

يتم طحن أوراق القسط الهندي على شكل بودرة وخلطها من الطعام، ومن الممكن أن تهرس ويتم تحويلها إلى شكل معجون ويضاف له الماء أو زيت الزيتون، كما يمكن تؤكل أوراقه طازجة على هيئتها الأصلية أيضاً .

– كبسولات القسط الهندي

تصنع من أجزاء القسط الهندي أدوية على شكل كبسولات مفيدة في علاج الكثير من الأمراض، إذ أثبتت العديد الأبحاث الفوائد الطبية والعلمية لجذور وعشبة القسط الهندي مع التركيز على جذوره بعد طحنها والزيت المستخرج منه.

– زيت القسط الهندي

حيث يستخدم كمرطب موضعي للبشرة الجافة، وفي حالة حبوب الوجه الصغيرة التي تظهر مؤقتا ، وقد تحتاج هذه الحبوب مضاد حيوي؛ فيستخدم مطحون القسط الهندي بدلا من ذلك .