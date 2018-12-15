شكرا لقرائتكم خبر عن متى يفقد الطفل الأسنان الأولى وكيف نحافظ على أسنانه الدائمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسمى أسنان الأطفال حتى عمر الـ 6 سنوات باسم الأسنان اللبنية التى تتعرض للتغيير بالأسنان الدائمة، والتى تبقى مع الشخص بقية حياته، يتعرض كل طفل فى مرحلة الطفولة إلى فقدان أسنانه ومن ثم الحصول على الأسنان الدائمة، وذلك وفقا للموقع الطبى " verywellhealth"

لا تستخدم أسنان الطفل اللبنية فقط للأكل ، ولكنها تحتفظ بمكان ظهور الأسنان الدائمة فيما بعد لتشق طريقها فى الفم، لذا فمن المهم الحفاظ على الأسنان الأولية للطفل لضمان الحفاظ على الأسنان الدائمة فيما بعد.



فقدان لااسنان للاطفال

بين سن الـ 6 إلى 7 سنوات

بين سن السادسة والسابعة ، قد يفقد طفلك سنه الأولى، وعادةً ما تكون الأسنان الأمامية السفلية هي الأسنان الأولى المفقودة ، تليها الأسنان العليا.

فى تلك المرحلة، يتأثر تناول الطعام قليلاً ، على الرغم من أن الطفل قد يفضل القيام بمعظم مضغه على الأسنان الخلفية، و قد يصعب قضم الأطعمة الصلبة عندما تكون أسنان الطفل الأمامية متذبذبة للغاية

أيضا فى تلك المرحلة تساعد بعض التسهيلات بعدم إيذاء لثة الطفل من خلال تقديم قطع صغيرة من الأطعمة الصلبة للأطفال مثل التفاح والجزر لتسهيل مضغها على الضروس الخلفية .



مراحل فقدان الاسنان عند الاطفال

من 7 إلى 8 سنوات

الأسنان الجانبية هي الأسنان التالية التي قد يخسرها الطفل ، وبالتالى يصبح تناول الطعام نفسه مثل قطع الدجاج والأطعمة الصلبة الأخرى أكثر صعوبة، وبالتالى قد تحتاج إلى تقطيعها قطع صغيرة لتسهل على الطفل تناولها.

من 9 إلى 12 عام

الأسنان التالية التي قد يخسرها طفلك هي الضروس الأمامية الأولى الى تعمل على مضغ الطعام ، مثل الطعام والخضار الصلبة أو الخام، كما يفقد أيضا الأنياب السفلية والعلوية فى أخر مرحلة من فقدان الأسنان عند عمر الـ 12 عاما.

بعمر الـ 13 سيكون لدى الطفل معظم أسنانه الدائمة، باستثناء ضروس العقل التي تظهر بين سن 17 و 21 عاما .



متى يفقد الاطفال اسنانهم

كيفية الحفاظ على الأسنان الدائمة

تعتبر نظافة الفم اليومية التى تقوم على استخدام فرشاة الأسنان والمعجون مهمة فى الحفاظ على صحة الأسنان، بالإضافة إلى زيارة طبيب الأسنان المنتظمة لمعرفة أى مشاكل فى الأسنان والفك يمكن معالجتها فى وقت مبكر.