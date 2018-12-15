شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الكركم والبابونج لعلاج التهاب القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعانى الكثيرون من التهاب القولون وهو واحد من أشهر أمراض اضطرابات المعدة ويسبب ألما شديدا وانتفاخا فى البطن وفقدان فى الوزن كما يعيق القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية، قد يكون سبب التهاب القولون هو الضغط النفسى، أو الاكثار من تناول الاطعمة الدسمة ووجود خلل فى الجهاز المناعى.

وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفة طبيعية لعلاج التهاب القولون وفقا لما ذكره موقع everydayhealth



كركم

الكركم

يعتبر الكركم واحد من التوابل التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الالتهابات ومحاربة الجراثيم والبكتيريا من الجسم ، كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض، لذلك ينصح بوضع الكركم فى الطعام لتخفيف الم التهاب القولون.



بابونج

البابونج

يعتبر البابونج من الأعشاب التى تساعد على تهدئة الالم والالتهاب وتساعد على علاج التهاب القولون وتعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات، وذلك عن طريق غلى البابونج وتناوله مرتين فى اليوم.



بذور كتان

بذور الكتان

تحتوى على نسبة عاليه من الفيتامينات والألياف التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والألم ، وذلك عن طريق على بذور الكتان مع المياه وتناوله يوميا.