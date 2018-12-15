شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى لمرضى التهاب الكبدى فيروس A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض الكبد لبعض الأضرار بسبب التهاب الكبد الوبائي A، ولكن يمكنك منع ذلك عن طريق اختيار النوع المناسب من الأطعمة أو نظام غذائى صحى، بحسب موقع "ndtv"، وهو ما سنتعرف عليه فى هذا التقرير.

التهاب الكبد A هو عدوى فيروسية بسبب تناول طعام أو شراب ملوث أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب، وهذا المرض هو واحد من العديد من فيروسات الالتهاب الكبدي التي تلهب وتضر بعمل الكبد، ومعظم الناس يتعافون من هذا المرض بسهولة دون أي ضرر في الكبد من خلال اتباع نظام غذائى صحى.



فيروس A

اعراض التهاب الكبد A

من المرجح أن يظهر على الشخص المصاب بالتهاب الكبد A الأعراض التالية:

- الغثيان المفاجئ.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- براز بلون الطمى.

- ألم في البطن ، وتحديدًا فوق الكبد (الجانب الأيمن العلوي من المعدة).

-البول الداكن.

-الحكة.

-اليرقان أو اصفرار الجلد والعين.

-التعب والإرهاق.



تجنب الاطعمة المقلية

أطعمة يجب تجنبها لمريض التهاب الكبد أ

-الدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية والأطعمة الزيتية والزبدة والقشدة واللحوم الدهنية واللحوم عالية الدسم.

- الأطعمة المالحة.

- الأطعمة السكرية مثل الحلويات، والكعك، والصودا.

-المحار النئ غير المطبوخ جيدا.

-الأطعمة المصنعة.

أطعمة يجب تضمينها لمريض التهاب الكبد الوبائي A

-البروتينات لتسريع الشفاء من الفيروس، خاصة البروتينات النباتية فهي أفضل من البروتينات المعتمدة على اللحوم.

-الكركم بسبب الخواص المضادة للالتهاب فى الكركم التى تساعد على علاج التهاب الكبد الوبائي A، وهناك غيرها من الأعشاب والتوابل التي يجب عليك تضمينها مثل: الكمون والزنجبيل والشمر و يجب تجنب الملح ومسحوق الفلفل الأحمر أو الشطة.

-الخضراوات، حيث يمكن أن يساعد اللفت والبروكلي والقرنبيط على التعافي من التهاب الكبد A بشكل أسرع.

-الفواكه، مثل الجريب فروت والكريز جيدة للكبد، ومن الفواكه الأخرى التي ينبغي إدراجها هي الموالح والتفاح والمانجو والبابايا والخوخ والموز والعنب.

-البقوليات، مثل: الأرز البني والشوفان.

-الزيوت الصحية مثل: زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان.