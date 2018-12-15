شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس قلة النظافة.. أكلات وأدوية تسبب رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم عدة أسباب فى حدوث سوء النفس خاصة فى فترة الصبح، أما أنواع من المأكولات والمشروبات أو بعض أنواع الأدوية .

تحدث رائحة الفم الكريهة وفقا للموقع الطبى " webmd" عندما تتواجد البكتيريا وتتراكم داخل الفم، كما يمكن أيضًا تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل والسجائر أن تسبب جفاف الفم وعدم انتاج اللعاب أثناء النوم يفسر أيضًا "سوء عملية التنفس الصباحي".

عدم نظافة اللسان

تسبب البكتيريا على اللسان هو السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة، لتجنب ذلك يجب تنظيف اللسان باستخدام الجزء الخاص بفرشاة الأسنان لتنظيفه.

النظام الغذائي الغنى بالكربوهيدرات

زيادة كمية الكربوهيدرات و البروتين التي تتناولها ، تجعل الجسم يحرق الدهون للحصول على الطاقة، ينتج عن هذه العملية مركبات تسمى الكيتونات ، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.

نزلات البرد

التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية تتسبب فى رائحة سيئة للنفس، وذلك لأن البكتيريا المسببة للرائحة تتغذى على المخاط .

قرح الفم

قد لا تكون القرحة نفسها هي المشكلة، ولكن نوع من البكتيريا التي تسبب القرحة ، يمكن أن يؤدى إلى سوء التنفس.

بعض أنواع الأدوية

أكثر من 400 وصفة طبية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والحساسية ، يمكن أن تسبب تدفق اللعاب للتخلص من الطعام والبكتيريا ، وبالتالى يزيد من رائحة الفم الكريهة.

أنواع الفاكهة المجففة

نظرا لأنها مرتفعة كثيرا في السكر ، والبكتيريا المسببة للرائحة تتغذى على السكريات ، حيث يحتوي ربع كوب زبيب على 21 جرام من السكر مثلا، مما يزيد من سوء النفس.

فراغات الأسنان والحشوات

يمكن أن تتراكم جزيئات الطعام بين الحشوات والمسافات بين الأسنان ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان ، وأمراض اللثة، ورائحة الفم الكريهة.