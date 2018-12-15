شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد قرع العسل عديدة منها تقليل خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من فيتامينات وبروتين وكربوهيدرات وألياف غذائية، بالإضافة إلى المعادن، مما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، تجعل الإنسان حريص على تناوله يومياً، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم هذه الفوائد وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يحتوى قرع العسل على مضادات الأكسدة التى تحد من نمو الجذور الحرة، التى تسبب الإجهاد التأكسدى بالجسم و المرتبط بالإصابة بأمراض القلب والسرطان.



قرع

تقوية جهاز المناعة

يحتوى قرع العسل على عناصر غذائية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتين، الذي يتحول فى الجسم إلى فيتامين أ، الذى يعمل على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

ومن ناحية أخرى يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الفيتامين C، الذى يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتى تساعد الخلايا المناعية على العمل بشكل أكثر فعالية .

الحفاظ على صحة العين

يساعد قرع العسل فى الحفاظ على صحة العين، وحمايتها من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، وذلك لإحتوائه على بيتا كاروتين وفيتامين أ.

فقدان الوزن الزائد من الجسم

يمكن للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى لإنقاص الوزن الزائد من الجسم، تناول قرع العسل، وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية هامة للجسم، ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يضمن عدم زيادة الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الكاروتينات وهى مركبات تعمل كمضادات أكسدة، والتى وظيفتها الحد من نمو الجذور الحرة فى الجسم، مما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.





الحفاظ على صحة القلب

يحتوي قرع العسل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية التي تساعد فى الحفاظ على صحة القلب.