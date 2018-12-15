شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب مفصل الكتف وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب مفصل الكتف من المشاكل التى تواجه العديد من الأشخاص خاصة السيدات لأنهن يعانين من هشاشة العظام، و يمكن أن يحدث بعد صدمة الكتف.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، يحدث التهاب المفاصل عندما يتآكل الغضروف الناعم الذي يغطي نهايات العظام ، مما يؤدي إلى احتكاك أطراف العظام الخشنة ببعضها البعض.

وهذا يؤدي إلى حركة غير منتظمة داخل المفصل وتطور زوائد عظمية تتكون عندما يحاول العظم أن يشفي نفسه، ويمكن أن يؤدي عدم انتظام الحركة والعظام إلى جانب الالتهاب إلى الألم وفقدان الحركة في مفصل الكتف.



علاج التهاب مفصل الكتف

ويوجد مفصلان في الكتف يمكن أن يتأثران بهشاشة العظام، أولاً: المفصل الرئيسي الذي يوفر معظم حركة الكتف هو مفصل كروي ومقبض يسمى مفصل الحقاني العضدي (G-H) ، حيث يلتقي عظم العضد (الذراع العظمي) مع لوح الكتف.

ثانياً: المفصل الأصغر الآخر في الكتف الذي لا يوفر الكثير من الحركة هو المفصل الأخرمي الترقوي (A-C) ، وهو المفصل الذي يربط بين الترقوة والكتف.

أسباب التهاب المفاصل

التهاب مفصل الكتف يحدث أكثر شيوعا مع التقدم في السن، فى الناس فوق 50 سنة، ومع ذلك ، يمكن للأشخاص الأصغر سناً تطوير التهاب المفاصل بعد الصدمة أو إصابات أخرى في الكتف مثل الكسور أو الاضطرابات أو العدوى.



التهاب مفصل الكتف

والتهاب المفاصل يميل إلى أن يحدث في عمر أصغر من التهاب المفاصل، ويمكن أن يكون التهاب المفاصل وراثيًا أيضًا، مما يعني أنه يمكن أن يعمل في عائلات.

العلامات والأعراض

الشكوى الأكثر شيوعًا من التهاب مفاصل الكتف هي ألم، ويزداد الألم سوءًا مع الأنشطة، خاصة مع أي أنشطة تتطلب أن يصل الذراعين فوق الرأس، وتتناقص مع الراحة.

علاج التهاب مفصل الكتف

يتم تشخيص التهاب المفاصل في الكتف بشكل نمطي مع الفحص البدني والأشعة السينية.



التهاب مفصل الكتف

كما هو الحال في معظم الحالات العصبية الأخرى ، يتكون العلاج الأولي من:

راحة

تعديلات النشاط

تمارين قد يتم توجيهها من قبل أخصائي علاج طبيعي

الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل ايبوبروفين

وقد يتم استخدام الحرارة الرطبة بالإضافة إلى طرق العلاج الأخرى مثل الموجات فوق الصوتية، ويتم استخدام حقن الستيرويد في بعض الأحيان.

إذا لم تعمل هذه العلاجات لتقليل الأعراض ، فقد تتم مناقشة الجراحة.