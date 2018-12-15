رجيم السوائل لانقاص الوزن ونحت الجسم

تعتمد بعض النجمات العالميات مثل أنجلينا جولي وغوينيث بالترو حمية لتخفيض الوزن تسمى رجيم السوائل. وكما يدل عليه اسمه، يقوم هذا الرجيم على تناول بعض السوائل الطبيعية من أجل نحت الجسم وإزالة السموم واستعادة الرشاقة.

رجيم السوائل لـخسارة الوزن

يمكن اعتمادك هذا الرجيم أن يساعدك على تخليص جسمك من السموم والبقايا الضارة. كما أنه يعينك على خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة لديك. وهو لا يقوم على شرب الماء فقط، بل يقضي بأن تتناولي العصائر ومخفوقات الفواكه والخضار وخلاصات الأعشاب الطبيعية إضافة إلى الأطعمة بشكلها السائل.



لكن من الأفضل عدم اتباعه لأكثر من 10 أيام منعاً للمعاناة من أيّ نقص غذائي، مع العلم أن هذه المدة تعتبر كافية لأن رجيم السوائل يساعد على خسارة الوزن بسرعة.

وإليك هذا البرنامج الذي يمكنك اتباعه يومياً مع التنويع بين البدائل السائلة:

الفطور: كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم مع الفواكه.

الغداء والعشاء: بوريه أو حساء الخضار المطحونة مع القليل من البهارات التي تحبينها.

وإذا أردت أن تتناولي وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهر أي قبل حلول موعد العشاء، فننصحك بأن تتناولي مخفوقاً مصنوعاً من الفواكه الموسمية.

كذلك يسمح لك هذا الرجيم بشرب الشاي أو أي خلاصة عشبية أخرى إضافة إلى الماء. لكن عليك الحرص على عدم اتباعه لمدة طويلة لأن الجسم يحتاج إلى تناول الأطعمة الصلبة أيضاً.

وفي حال اعتمدته لأكثر من 10 أيام قد تخسرين الوزن إلا أنّك تصبحين معرضة لأن تستعيديه من جديد ما أن تعودي إلى نظام حياتك الطبيعي.

إذاً من الأفضل أن تتبعيه بشكل صحيح لتتمكني من نسف الدهون و خسارة الوزن بسرعة وفعالية ولأطول وقت ممكن.

