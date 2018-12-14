شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من الاستيقاظ الكاذب.. اعرف اسبابه وامتى يحتاج للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر بعض الأشخاص بأنه يقوم بعمل معين فى المنزل مثل الطهى أو ترتيب بعض الأشياء، ولكنه فى الحقيقة هو فى حالة استيقاظ كاذب، مما يشعر الإنسان بالقلق والارتباك والتفكير حول ما إذا كان نائماً في الواقع أو مستيقظاً، وفقاً لما ذكره موقع " verywellhealth ".





وينقسم الاستيقاظ الكاذب إلى نوعين، يتميز النوع الأول بأن يحلم الإنسان بأنه يقوم ببعض الأنشطة مثل الاستيقاظ ، والاستحمام ، وارتداء الملابس، وتناول الإفطار ، وفي مرحلة ما يدرك الحالم أن هناك شيئًا ليس صحيحًا يحدث، وهنا يستيقظ من النوم.

والنوع الثانى من الاستيقاظ الزائف حيث يشعر فيه الإنسان أكثر بالتوتر والتشاؤم، وقد يكون مرتبط بالهلاوس ومثل هذه الأحداث مرتبط بالكوابيس و القلق .

قد توحي اليقظة الكاذبة بدرجة من الحلم واضطراب النوم، ومن الممكن أن يكون الدماغ في حالة من الوعي أو النوم في وقت واحد، والذى يحدث أثناء الاستيقاظ الكاذب، بسبب تنشيط جزء من الدماغ المسئول عن الوعي بينما يستمر الجزء الآخر الذي يولد الحلم حيوي.

لماذا يحدث الاستيقاظ الكاذب ؟

وتعود أسباب الاستيقاظ الكاذب، إلى :

- توقف التنفس أثناء النوم وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالشخير أو توقف في التنفس أو لهث .

- حركات الأطراف المتكررة للنوم .

-الأرق .

- الضوضاء البيئية .

- شلل النوم.

لا ينتج الإستيقاظ الزائف عن أى مرض نفسي أو جسدي ولكن هو عبارة عن مظهر متكرر من الأحلام التي لا تتطلب أي علاج، لكن إذا ثبت تكرار الأحلام المزعجة، أو الشعور كثيراً بالقلق مثل حالة اضطراب ما بعد الصدمة، قد تساعد بعض الأدوية فى العلاج تخفيف الكوابيس والتى يصفها الطبيب المعالج.