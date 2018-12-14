سورية ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعد معاشرتها بما يُخالف شرع الله

رفعت "نداء.م" سورية الجنسية ,دعوى خلع ضد زوجها محمود.ع سائق ومصري الجنسية، تاركة طفلتها معه ,وحملت الدعوى رقم 1584/2018، بعد معاناة من العنف اللفظي والتعذيب الجسدي بجانب الإجبار على المعاشرة الزوجية بما يخالف شرع الله.

وقالت نداء" نزحت لمصر بعد نجاة أسرتي من قصف قريتنا في حلب، رحلنا هاربين مع بعض أقاربنا واستقرينا في منطقة السادس من أكتوبر،مشيرة أنها اتخطبت لها لمدة 6 أيام فقط ,ثم تزوجا وكان يُعنّفها ويُهددها بمشيرة أنها اتخطبت لها لمدة 6 أيام فقط ,ثم تزوجا وكان يُعنّفها ويُهددها بإرجاعها إلى والدها

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وتابعت قائلة "من أقل كلمة أو شيء كان يضربني بوحشية بالحزام في رأسي وأما أسقط على الأرض يركلني برجله في الصدر والظهر والبطن حتى أغيب عن الوعي ,وبعد فترة من الزواج كان بيغصبني على المعاشرة الزوجية بكل الطرق حتى بما يخالف شرع الله

وتابعت " حملت في بنتي نور بعد أشهر من الزواج وحاولت أكتر من مرة الهروب من زوجي وأشتكي لأمه لكن كانت تقولي إنه طبعه صعب وأفضل لي أبطل أعصبه بس ما قدرت كمل معه وهربت لحالي ما كان معي غير 200 جنيه سرقتن منه قبل ما أهرب. مشيرة أنها حصلت على 500 جنيه من جمعية لمساعدة اللاجئين وجمعت فلوس حتى أجر شقة صغيرة مع أخي الصغير

وتابعت أنها بدأت مشروع للحلوى من بمشاركة أخيها الأصغر: بدأنا في البيت بخبز حلوى وأخي يبيعها في الشارع اللي نحن ساكنين فيه.. وهلا دخلنا ما بين 1800 جنيه لـ3000 والحمد لله على كل حال المشروع راح يكبر وراح نفتح مخبز قريب وأضم بنتي لحضني بعد ما أخلعه».

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