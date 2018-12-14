شكرا لقرائتكم خبر عن بتعمل دايت ومش بتخس.. اعرف الأسباب وعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع الحميات الغذائية الخاصة بالتخلص والقضاء على الوزن الزائد، من أبرز الحيل التي يقوم بها الكثيرون، ويعتقدون أن الاهتمام بنوعية الطعام المقدم هي أفضل الحيل للقضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولكن هناك العديد من الأشياء الاخري التي يقوم بها الشخص تتسبب في ثبات الوزن، وعدم قدرة الشخص علي التخلص من الوزن الزائد، ويقدمها لنا موقع "webmed"، ومنها:

- قلة أو زيادة عدد ساعات النوم من أبرز الحيل التي تعمل علي ثبات الوزن، فهناك العديد من الهرمونات التي تفرز في الجسم المرتبطة بالشهية والجوع، ولذا عليك العلم أن النوم من 7 إلى 8 ساعات هو أفضل النصائح التي يمكنك أن تقوم بها.

-الماء لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، ولذا قلة شرب المياء من الحيل الغير جيدة، والتي تتسبب في الإصابة بثبات الوزن، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء علي مدار اليوم.

-عدم تحديد مواعيد محددة لتناول الطعام، من الأسباب المؤدية لثبات الوزن، لأن الجسم يقوم باختزان المزيد من الدهون داخله، ولكن عند تحديد مواعيد الطعام، يعتاد الجسم علي حرق الدهون قبل تناول الوجبة التالية.

-عدم الحركة، نعم عدم ممارسة نشاط او حركة يومية من الأسباب المؤدية للإصابة بثبات الوزن، ولذا عليك ممارسة رياضة المشي يوميا لمدة 10 دقائق.

-هل تعلم أن التعرض للضغط النفسي والعصبي من الحيل المسببة في اختزان الدهون داخل الجسم، ولذا عليك التخلص من مثل هذه الأشياء.