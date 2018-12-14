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على عكس ما يعتقده الكثير من الناس ، وخاصة الآباء والأمهات ، يمكن أن يكون للرضع مجموعة واسعة من الروائح في أجزاء مختلفة من الجسم. ولكن في حين أن الكثير منها لا يعني أي شيء بخلاف حاجته إلى بعض التنظيف ، إلا أنه هناك بعض الروائح التي تتطلب المزيد من الأهتمام وزيارة الطبيب، على سبيل المثال ، رائحة أذن الرضيع الكريهة.

أسباب رائحة الأذن الكريهة عند الرضع

عندما تشم رائحة أذني الطفل ، عادة ما يقع السبب في سببين محتملين: الرطوبة الزائدة والعدوى.

أولًا: الرطوبة الزائدة

بعدما تحمم طفلك ، يجب أن تتأكد من تجفيفه جيدا. ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، ينسى الآباء الطيات غير البارزة مثل وراء الأذنين. لا يزال بإمكان الماء أن يتراكم هناك ، وعندما يُترك ليصبح رطبًا ، يمكنه أن يسبب تراكم البكتيريا. يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى رائحة كريهة. المشكلة تشبه إلى حد كبير وجود الخميرة على الإبطين أو الفخذ.

ثانيًا: التهاب الأذن

التفسير الآخر المحتمل للآذان ذات الرائحة الكريهة هو العدوى المسماة التهاب الأذن الوسطى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الأذنين تطوير القيح والإفرازات. وحتى في الحالات التي لم يحدث فيها ذلك ، فإن وجود العدوى يكفي لحدوث الرائحة الكريهة للأذن.

أسباب التهاب الأذن

قد يكون من السهل إلقاء اللوم على ضعف تجفيف آذان الطفل للعدوى الأذنية ، ولكن هناك أسباب أخرى:

1- مشاكل الأنف والحلق

في التشريح البشري ، تكون الأذنين والحنجرة والأنف مترابطين . يحتوي التجويف الأنفي على مخاط يساعد أيضًا على احتجاز الأوساخ والكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل البكتيريا والفيروسات. أنت لا تطرد المخاط ، ولكنه ينتقل إلى مؤخرة الحلق ويتجمع مع اللعاب حتى تتمكن من ابتلاعها.

في هذه الأثناء ، يساعد أنبوب موجود في الأذن الوسطى على تنظيم ضغط الهواء الذي يدخل الأذنين ويزيل الإفرازات. وهو مرتبط بالحلق من خلال الممر الأنفي. وبسبب هذا الترابط ، فإن أي بكتيريا أو فيروسات تغزو الأنف أو الحلق يمكن أن تنتقل إلى الأذنين.

2- الحساسية

الرضع في الواقع غير معرضين لبعض أنواع الحساسية مثل حبوب اللقاح لأنهم لا يقضوا الكثير من الوقت في الخارج. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنهم لن يصابوا بالحساسية على الإطلاق. يمكن أن تتفاعل أجسامهم بشكل سلبي مع الكثير من الأشياء مثل وبر الحيوانات الأليفة والأوساخ والغبار وحتى الطعام.

رد الفعل التحسسي هو استجابة مناعية طبيعية، عندما يشعر الجسم أنه قد تم غزوه بشيء مؤذٍ ، وبالتالي يحاول جهاز المناعة محاربته. في هذه العملية ، فإنه يطلق الهيستامين ، والذي يسبب الكثير من التغييرات والآثار مثل الحكة. كما أنه يزيد من إنتاج المخاط في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الأذنين ، ويمكن أن تؤدي هذه الإفرازات الزائدة إلى انسداد الأنبوب السناقي.

يمكن أن يحدث هذان السببان أيضًا بين البالغين ، ولكن الأطفال هم أكثر عرضة لأن أنابيبهم لا تزال ضيقة وبالتالي يحدث ذلك بسرعة أكبر.

العلامات والأعراض التي يجب الانتباه لها

– الحمى: قد يصاب الأطفال بالحمى المرتفعة إلى الحمى الشديدة حيث يحاول الجهاز المناعي للجسم محاربة البكتيريا أو الفيروسات.

– الأرق: الرضع الذين لا يشعرون بحالة جيدة، قد يبكون كثيرًا حتى بعد إطعامهم ، وقد لا ينامون جيدًا. هذا أمر مفهوم لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الأعراض والتغيرات في أجسامهم الناجمة عن مرضهم.

– تجريب وخدش الأذنين: لا تسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية رائحة كريهة للأذنين فقط، بل يمكن أن تسبب حكة في الأذنين أيضا. لذا يمكن أن يقوم الأطفال بخدش آذانهم في بعض الأحيان حتى ينزفوا.

– تغييرات السمع: يسمع الأطفال قبل أن يروا. في الواقع ، يمكنهم بالفعل سماع الأصوات في الرحم (لا سيما من 23 إلى 27 أسبوعًا). في هذا الوقت ، قد يشجعك الطبيب على التحدث مع طفلك أو تجربة موسيقى الأطفال بالقرب من بطنك. لذلك إذا كانت هناك تغييرات في طريقة استجابة صغيرك للصوت ، فإنه يتطلب إجراء مزيد من التحقيق.

– التسريب: في بعض الحالات ، تسبب العدوى الإفراج عن إفراز أبيض لزج من الأذنين. يمكن أن تكون الرائحة كريهة جداً ، وما لم يتم علاج الحالة ، سوف تستمر في رؤية السائل النازف من الأذنين.

ماذا تفعل عندما يصاب الأطفال بالعدوى

عادة ، عندما يكون لدى البالغين عدوى ، يفكرون على الفور بالمضادات الحيوية. ومع ذلك ، لا يعطي أطباء الأطفال مثل هذه الأدوية للأطفال الرضع على الفور لعدة أسباب:

– قد يستغرق الأمر بضعة أيام ، ولكن يمكن أن تختفي الحالة من تلقاء نفسها.

– لا تعمل المضادات الحيوية إذا كان سبب الإصابة بفيروس.

– إعطاء المضادات الحيوية قد يزيد فقط من خطر المقاومة. هذا يعني أن البكتيريا قد تتطور وتطور مناعة ضد الدواء، وبالتالي عندما تحدث نفس العدوى ، يصبح من الأصعب علاجها.

– يمكن لبعض الرضع تطوير رد فعل حساسية خطيرة تهدد الحياة إلى الدواء.

ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، مثل عندما تصبح الأعراض تقدمية أو لم تتغير الحالة خلال 48 إلى 72 ساعة ، قد يصف الأطباء مضادًا حيويًا. وذلك لأنه عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى مشاكل صحية أخرى بما في ذلك التهاب السحايا (تورم المخ) ، وشلل في الوجه ، وفقدان السمع التوصيلي.