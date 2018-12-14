استخدمي هذه الأقنعة على بشرتك أسبوعيًا وستجدين نتيجة مذهلة

هذا القناع لديه فوائد جمالية كبيرة لأنه يحتوي على مضادات للجراثيم التي قد تصيب بشرتك. إخلطي نصف كوب من زيت الخردل مع آخر من زيت جوز الهند، ودلكي وجهك به بحركات دائرية ناعمة. إتركيه لمدة عشر دقائق على الأقل وإمسحيه بكرات القطن. هذا القناع سريع الفعالية لذا إستخدمينه مرة في الأسبوع لتتفادي أي مضاعفات على بشرتك.

قناع الزعتر وزيت الزيتون

يعتبر الزعتر وزيت الزيتون من العناصر الصحية المضادة الأكسدة الأكثر فعالية، فهي تحافظ على حيوية البشرة كما أنه تمنع ظهور حب الشباب وعلامات الشيخوخة. لذا، لا تترددي بمزج ملعقتين صغيرتين من الزعتر المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعي المزيج على بشرتك لنصف ساعة. من ثم إغسلي بشرتك بالماء الدافئ وإكتشفي النتائج الفورية لهذا القناع!

قناع الخميرة وعصير الليمون

تمنع الخميرة وعصير الليمون ظهور علامات الشيخوخة عبر تحفيز إنتاج الكولاجين كما أنها تخفف من شحوب وإحمرار البشرة، فلا تترددي بإستخدام هذه المكونات في قناع طبيعي. إعصري نصف حبة ليمون وإمزجي العصير مع ملعقة صغيرة من الخميرة وطبقي الخلطة على بشرتك لنصف ساعة أقله. هذ القناع مثالي إذا كنت تريدين الحصول على بشرة مشرقة ولماعة في وقت قصير.

قناع الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل على الكثير من الفوائد للبشرة وخاصة البشرة الدهنية، فهو يساعد على تنقية الخلايا من الشوائب ويحد من الإفرازات الدهنية كونه يحتوي على أكثر من أربعين نوع من الفيتامينات. كما أن إضافته مع عصير الليمون يساهم في تفتيح المسامات لإعطاء البشرة النضارة والإشراق بشكل مميز. لذا، قومي بمزج ملعقة كبيرة من الزنجبيل ونصف كوب من عصير الليمون وطبقي الخليط على بشرتك لربع ساعة فقط. إغسلي بشرتك بالماء البارد، وإستخدمي هذا القناع أقله مرتين في الشهر.

أقرأ أيضاً :

ماسكات للوجه قبل النوم لتفتييح ونضارة بشرتك

5 ممنوعات تجنبيها عند إزالة المكياج