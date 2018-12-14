شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات منزلية لتبييض الأسنان.. الدكتور أحمد القفاص يكشف خطورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فى 5 دقائق وصفة سحرية للحصول على أسنان بيضاء فى المنزل".. "كربونات الصوديوم والليمون الحل السحرى لتبييض أسنانك".. مثل هذه العناوين الجذابة والمنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية غير المتخصصة، تجذب الكثير من الشباب والفتيات الذين يراودهم حلم الحصول على أسنان بيضاء، للظهور بمظهر مثالى وأسنان ناصعة البياض، دون النظر إلى النتائج السيئة والمضاعفات التى تسببها مثل هذه الوصفات الغير طبية، والتى قد تؤدى إلى تلف الأسنان.

وللوقوف على حقيقة هذه الوصفات المنزلية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبيان مدى تأثيرها السلبى على الأسنان، التقى ”الخليج 365”، بالدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، الذى أكد أنه لا يوجد أى أساس علمى لهذه الوصفات على العكس فقط ثبت أنها تضر الأسنان.

أسباب تؤدى إلى إصفرار الأسنان

فى البداية يوضح الدكتور أحمد القفاص، أن هناك أساب كثيرة لاصفرار الأسنان عدم ظهورها بمظهر ناصع البياض مثل:

1- اصفرار الأسنان السطحى الذى ينتج عن التدخين وشرب المشروبات التى تساعد على تصبغ الأسنان مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.

2- تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على ألوان من شأنها تصبغ الأسنان مثل "التوت"، والأطعمة المصنعة التى تحتوى على أحماض.

3- كما يمكن أن يؤثر الإفراط فى تناول المضادات الحيوية على درجة بياض الأسنان.

4- كما تصاب الأسنان بالاصفرار بسبب عدم الاعتناء بها العناية السليمة ومن ثم تراكم طبقات الجير والبلاك، والترسيبات الأخرى.

5- ومن العوامل التى تؤثر على درجة بياض الأسنان ترقق طبقة مينا الأسنان بسبب التقدم فى العمر.

6- الإفراط فى استخدام معجون الأسنان الذى يحتوى على مادة الفلورايد.

7- جفاف الفم، فاللعاب المتواجد فى الفم يساعد على حماية طبقة مينا الأسنان وإذا كان الفم جاف تبدأ تضعف المينا ويصفر لونها.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح عوامل تؤثر على بياض الأسنان

تقنيات حديثة للحفاظ على درجة بياض الأسنان

ويؤكد الدكتور أحمد القفاص، أنه للحفاظ على درجة بياض الأسنان والاحتفاظ بابتسامة جميلة وناصعة البياض يجب أولا التوقف عن هذه العادات السيئة التى تتسبب فى اصفرار الأسنان، مشيرًا إلى أن هناك تقنيات حديثة ومتقدمة فى عالم تبييض الأسنان، ولعل أحدثها هو تبييض الأسنان بتقنية الـ 3n Veneers ، وهى تقنية ألمانية حديثة جدًا وبدأت فى الانتشار بالشرق الأوسط وبعض العيادات فى مصر، وتساهم فى تبييض الأسنان من خلال عدسات لاصقة يتم تثبيتها على سطح الأسنان بدون اللجوء إلى البرد أو الحفر، وبالتالى لا يشعر المريض بأى آلام.

هل الوصفات المنزلية تؤدى إلى تبيض الأسنان؟

وفيما يتعلق بالوصفات المنزلية المنتشرة، أكد الدكتور أحمد القفاص أن هذه الوصفات كانت منتشرة قديما ولكنها لا تعطى النتائج المرجوة كما أنه ثبت أن بعض هذه الوصفات مثل استخدام كربونات الصوديوم والليمون يأتى بنتائج عكسية حيث تتسبب فى ضعف طبقة المينا المسئولة عن حماية الأسنان بشكل كبير، وربما تؤثر على عصب الأسنان، وتهيج اللثة وإصابتها بحساسية شديدة.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم معلومة طبية عن الوصفات المنزلية

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتور أحمد القفاص عبر "فيس بوك": هنا

والموقع الإلكترونى لعيادات كابيتال دينتال كلينك: هنا

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]