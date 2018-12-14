شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كم عدد أضلاع القفص الصدرى فى جسم الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجمع عظام الصدر والظهر العلوية لتشكل القفص الصدري، الذى يعد الدرع الواقي للأعضاء الصدرية الحيوية مثل القلب والرئتين.

القفص الصدري يرسخ أيضا عظام الرأس والرقبة والكتفين والذراعين على جذع الجسم، ووفقا لموقع " innerbody " فأن العضلات القوية التي تحرك الرأس والذراعين تعلق على هذه العظام أيضا، حيث تدعم عظام الصدر والمفاصل وزن الجسم العلوي.



عدد اضلاع القفص الصدرى

يمتد 12 زوج من الأضلاع من الأمام وجانبى الجسم من الفقرات الصدرية للالتقاء عند أو قرب عظمة القص وهى العظمة التى تعرف باسم عظم الصدر.

لا يزيد طوال الأضلاع المنحنية عن سنتيمتر واحد أو اثنين وبعمق بضعة ملليمترات، ترتبط أزواج الأضلاع الـ 7 المباشرة مباشرة بالقص عبر الغضروف الساحلي وتعرف مجتمعة باسم الأضلاع الحقيقية، فيما تعتبر أزواج الأضلاع ال، 5 المتبقية أضعف من الأضلاع الحقيقية لأنها لا تتصل مباشرة بالقص.

داخل الإضلاع الـ 5 والتى تعرف باسم الإضلاع الكاذبة مجموعة فرعية تعرف باسم الأضلاع العائمة (الأزواج 11 و 12) التي لا تصل إلى القص على الإطلاق وتشكل فقط المفاصل مع الفقرات الصدرية.

إنحناء الأضلاع حول الصدر يوفر الحماية للقلب والرئتين على جميع الجوانب من القوى الخارجية، كما تثبت أيضا الحجاب الحاجز والعضلات الوربية التي هي ضرورية للتنفس على الأضلاع.