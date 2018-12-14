المقادير

- كريمة : كوب وربع (سائلة)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة : ربع كوب (مبشورة / للتزيين) طريقة التحضير

1. اخفقي الكريمة السائلة مع السكر والقهوة سريعة الذوبان بالخفاقة الكهربائية حتى تتكاثف وتصبح كريمية متماسكة. 2. أدخلي المزيج للثلاجة لمدة ساعتين. 3. وزعي المزيج في أكواب التقديم ورشي الشوكولاتة المبشورة فوقها وقدميها باردة. أقرأ أيضاً : طريقة إعداد وتحضير مافن الشوكولاتة بالموز طريقة إعداد وتحضير كيك الكمثرى​

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة بالكريمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .