طريقة إعداد وتحضير ساندويش ستيك بالفطر والجبن

المقادير

- الباغيت : 2 رغيف (مقطع إلى نصفين)

- الستيك : 4 شرائح (مقطّع إلى شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (مقطّعة إلى مربعات صغيرة)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- الفطر : كوب (طازج مقطع ويمكن استبداله بعلبة من الفطر المعلب)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة شيدر : كوب (سائلة، يمكن استبدالها بشرائح من الجبنة الشيدر)

طريقة التحضير

1. نرش الملح و الفلفل الأسود المطحون على شرائح لحم الستيك.

2. نحمي زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة ونضيف البصل وبودرة الثوم ويقلب حتى يذبل البصل.

3. نضيف الفطر المقطع إلى البصل ويترك على النار مدة 5 دقائق.

4. نضيف شرائح لحم الستيك المتبل بالملح والفلفل الأسود و يقلب ويترك اللحم على النار حتى يتحمر وينضج.

5. نضع اللحم الساخن على شرائح الخبز ونضيف شرائح الجبنة أو الجبنة السائلة إلى الساندويش و ندخلها في الفرن لمدة 10 دقائق لتتحمص شرائح الخبز قليلاً.

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