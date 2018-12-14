طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه صدر الدجاج : 500 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- باربكيو صوص : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الملح والفلفل والباربكيو صوص والثوم البودرة حتى تتجانس. 2. تبلي صدور الدجاج بالخليط و اتركيه مدة 10 دقائق. 3. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة و قلبي الدجاج فيها حتى يتحمر من جميع الجهات وينضج. 4. قدميه إلى جانب الخضار أو الشوربة. طريقة إعداد سلطة معكرونة بالدجاج لرجيم مثالي

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