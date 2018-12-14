طريقة إعداد وتحضيرلحم بتلو مشوي للرجيم

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة (لايت)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- لحم البتلو : 4 قطع (سيتك مدقوق) طريقة التحضير

1. اخلطي بمحضرة الطعام الصويا صوص والعسل والخل والزنجبيل وبودرة الثوم والزيت النباتي ثم ضعي المزيج في طبق. 2. اصنعي ثقوب بواسطة الشوكة في قطع الستيك. 3. ضعي قطع الستيك في التتبيلة واتركيها لمدة ليلة كاملة. 4. سخني شواية الفرن أو الشواية وضعي الستيك حتى ينضج. 5. قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الأرز. أقرأ أيضاً : طريقة إعداد سلطة معكرونة بالدجاج لرجيم مثالي

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