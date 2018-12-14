شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن ألم الظهر عند الحامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى المرأة الحامل دائما من ألم الظهر وخصوصا فى النصف الثانى من الحمل مما يشعرها دائما بالتعب والإرهاق الشديد ويؤثر على صحتها، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ألم الظهر عند المرأة الحامل وفقا لما ذكره موقع webmd





س: ما هى أسباب ألم الظهر عند المرأة الحامل؟

ج:

1:من الطبيعى أن يزداد حجم المرأة فى الحمل ما يؤثر على العمود الفقرى ويسبب ألم شديد على الظهر ويضغط على الاوعية الدموية والأعصاب.

2:بسبب التغيرات الهرمونية خلال فتية الحمل التى تؤثر على العضلات والمفاصل وتؤثر على صحة الجسم.

3: مع توسع الرحم تتغير عضلات الجسم والمفاصل ويتعرض الظهر لألم شديد.

4: الضغط العصبى والتوتر اثناء الحمل من الممكن أن يؤثر على الظهر ويسبب الالم الشديد.



ألم الظهر

س:ما هو علاج ألم الظهر عند المرأة الحامل؟

ج:

1: ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة التى تعمل على تقوية العضلات وتعزز المرونة ، حيص انها تعمل على تخفيف الضغط على العمود الفقرى، منها المشى والسباحة وركوب الدراجات.

2:استخدام الكمادات الباردة على الظهر لتخفيف الألم لمدة 20 دقيقة وبعد يومين استبدال الكمادات الباردة بالدافئة.

3: استخدام الوضع الصحيح عند الجلوس أو النوم ، فمن الممكن النوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين ووضع منشفة ملفوفة خلف الظهر اثناء الجلوس.

4:استخدام بعض الادوية والمراهم لتخفيف الألم ولكن ذلك تحت اشراف الطبيب.

س: ما هى طرق الوقاية من ألم الظهر عند المرأة الحامل؟

1: المحافظة على الوزن تجنب السمنة المفرطة.

2:تجنب الوضعيات الخاطئة فى الجلوس أو النوم.

3:تجنب الوقوف لفترات طويلة.

4:عدم بذل أى مجهود بجنى حتى لا يؤثر على الظهر والعضلات.

5:اختيار الوسادة المناسبة أثناء النوم أو الجلوس.