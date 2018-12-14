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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن ألم الظهر عند الحامل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى المرأة الحامل دائما من ألم الظهر وخصوصا فى النصف الثانى من الحمل مما يشعرها دائما بالتعب والإرهاق الشديد ويؤثر على صحتها، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ألم الظهر عند المرأة الحامل وفقا لما ذكره موقع webmd
س: ما هى أسباب ألم الظهر عند المرأة الحامل؟
ج:
1:من الطبيعى أن يزداد حجم المرأة فى الحمل ما يؤثر على العمود الفقرى ويسبب ألم شديد على الظهر ويضغط على الاوعية الدموية والأعصاب.
2:بسبب التغيرات الهرمونية خلال فتية الحمل التى تؤثر على العضلات والمفاصل وتؤثر على صحة الجسم.
3: مع توسع الرحم تتغير عضلات الجسم والمفاصل ويتعرض الظهر لألم شديد.
4: الضغط العصبى والتوتر اثناء الحمل من الممكن أن يؤثر على الظهر ويسبب الالم الشديد.
ألم الظهر
س:ما هو علاج ألم الظهر عند المرأة الحامل؟
ج:
1: ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة التى تعمل على تقوية العضلات وتعزز المرونة ، حيص انها تعمل على تخفيف الضغط على العمود الفقرى، منها المشى والسباحة وركوب الدراجات.
2:استخدام الكمادات الباردة على الظهر لتخفيف الألم لمدة 20 دقيقة وبعد يومين استبدال الكمادات الباردة بالدافئة.
3: استخدام الوضع الصحيح عند الجلوس أو النوم ، فمن الممكن النوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين ووضع منشفة ملفوفة خلف الظهر اثناء الجلوس.
4:استخدام بعض الادوية والمراهم لتخفيف الألم ولكن ذلك تحت اشراف الطبيب.س: ما هى طرق الوقاية من ألم الظهر عند المرأة الحامل؟
1: المحافظة على الوزن تجنب السمنة المفرطة.
2:تجنب الوضعيات الخاطئة فى الجلوس أو النوم.
3:تجنب الوقوف لفترات طويلة.
4:عدم بذل أى مجهود بجنى حتى لا يؤثر على الظهر والعضلات.
5:اختيار الوسادة المناسبة أثناء النوم أو الجلوس.
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