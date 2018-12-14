شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. فى الشتاء ماتديش طفلك أدوية برد من غير استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأدوية والعقاقير لا تؤخذ إلا بوصفة طبيب، بهذه الكلمات ينصح الأطباء المرضى دوما، ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي فإن هناك الكثير من الأمهات تقعن فى هذا الخطأ وهو إعطاء الأدوية والعقاقير خاصة الخاصة بعلاج البرد والأنفلونزا لأطفالهن دون استشارة طبيب مختص، ودون الكشف على الطفل أولا.



طفلة

فى الشتاء الذى تكثر فيه نزلات البرد، وتتكرر الإصابة بها، قد تلجأ بعض الأمهات لإعطاء الأدوية للأطفال دون الرجوع للمختصين، وهو ماله أضرارا كثيرة من بينها أن هذه الأدوية تعالج أعراض البرد ومضاعفاته، ولكنها لا تقضى على المسبب لهذه الأعراض مما قد يسبب مشكلات صحية للطفل، فالجرعات الكبيرة من هذه الأدوية قد تسبب مشكلات مميتة .





البرد 1

ومن أبرز الأضرار أيضا أن تعطي الأم مضاد حيوي للطفل الذى يعاني نزلة البرد، فى حين أن المضاد الحيوي لا يتعامل إلا مع البكتيريا، أما الفيروسات فلا قوة له عليها وهى المسببة للنزلات، وهو ما يرهق مناعة الطفل، ويمكن اصابته بأمراض مرتبطة بمقاومة المضادات، ولذا ينصح بعدم اعطاء الأدوية للطفل إلا المسكنات والخوافض للحرارة وبجرعات خفيفة جدا، ولابد من استشارة الطبيب.