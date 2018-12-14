القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- طحين : كوب

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 425 درجة. 2. جهزي صينية المافن وبطنيها بالورق الخاص. 3. اخفقي السكر والزبدة والبيضة والفانيلا بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 4. أضيفي الموز المهروس واخلطي. 5. أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر وحركي المزيج حتى تتجانس المكونات. 6. أضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي. 7. وزعي المزيج في صينية المافن لحوالي النصف لكل كوب. 8. أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج المافن. 9. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. أقرأ أيضاً : طريقة إعداد وتحضير كيك الأناناس المزيّن بالكرز

طريقة إعداد وتحضير مافن الشوكولاتة بالموز

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