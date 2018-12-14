شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بزيت بذور التفاح.. يحمى البشرة من سرطان الجلد والتمدد أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى زيت بذور التفاح على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن، لذلك يمد الجسم بفوائد صحية، للإنسان من العناية بالبشرة وعلاج حب الشباب، ومكافحة الشيخوخة و إزالة علامات التمدد، وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".

1- يحتوي زيت بذور التفاح على مركبات تحفز من إنتاج الكولاجين في الجلد، والذى يقوي خلايا البشرة ويضفي مرونة ونعومة عليها.





2- يساعد زيت بذور التفاح في إنتاج الكولاجين وتنشيطه مما يقلل من ظهورالخطوط الدقيقة والتجاعيد التي هي علامات الشيخوخة .

3-يستخدم زيت بذور التفاح كواقى من الشمس، وذلك لاحتوائه على خصائص طبيعية مضادة للأشعة فوق البنفسجية.

4- يستخدم زيت بذور التفاح لإضفاء اللمعان والقوة على البشرة، وتجديد خلاياها، ولذلك يستخدم فى التدليك.

5- يوفر زيت بذور التفاح على مرونة البشرة، ولذلك ينصح بإستخدامه بإنتظام أثناء فترة الحمل، لتجنب ظهور علامات التمدد على البطن، بالإضافة إلى إنه يعمل على ترطيب ونعومة البشرة.





6- يساعد زيت بذور التفاح على منع سرطان الجلد، وذلك من خلال تطبيقه بإنتظام على الجلد، وهذه واحدة من الفوائد التى تضاف إلى الفوائد الصحية التى يحتوى عليها زيت بذور التفاح والتى ذكرت فى السطور السابقة.