شكرا لقرائتكم خبر عن بنصائح بسيطة.. تعلم كيف تتحدث مع أبنائك المراهقين عن المشكلات الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طريقة الإلقاء، طبيعة أجواء الحديث، نوعية الحديث والكلمات التى تختارها بعناية، كلها عوامل بسيطة تغير من شكل حديثك مع ابنك المراهق، أثناء تحدثك معه فى القضايا الشائكة، فلا يمكنك أن توقف فكر طفلك المراهق فى الجنس وقضاياه الشائكة، ولأن هذه الموضوعات قد ينتابك فيها الحياء، فعليك أولا أن تتعلم كيف تتحدث مع ابنك بطريقة إقناعية سليمة.



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وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فالكثير من الآباء يتجنبون الحديث مطلقا فى هذه القضايا والأفكار التى تغزو فكر المراهق فى مرحلته العمرية الشائكة، وهذه بعض النصائح للتحدث بشكل جيد مع ابنك :



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-اختر مكانا وأجواء مناسبة للحديث، وتكون منفردا به، أثناء شراء متطلبات البيت، أو أثناء لعب الرياضة.

ـ تحدث معه بشكل فيه مصداقية دون ترهيب متعمد.

ـ افتح معه الحديث عن أفكاره عن الجنس ليس بشكل مباشر ولكن اتخذ مثلا من مثال يطرح أمام، كمشكلة تعرض على التلفزيون بداية للحديث.

ـ كن صادقا بشدة.

ـ إذا طرح عليك المراهق سؤالا ولا تعرف إجابته، اقترح عليه أن يبحث عن الاجابة من مصادر سليمة.

ـ وانت تتحدث لا تقدم نصائح ومحاذير طوال الوقت.

ـ وانت تتحدث لا تجعله يخاف الحديث عن تطلعاته، استمع اليها حتي وان كنت غير شاعر بالارتياح.

ـ فكر كما يفكر أبناؤك وفى مثل عمرهم.

ـ دائما افتح نقاشات متكررة عن هذا الأمر، وعن الأفكار الجنسية، ولا تتردد.

ـ أي فعل جنسى غير مسموح، اظهر لابنك موقفك منه بكل صراحة واظهر مخاطره.