شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال أو ترك الأم لأطفالها الذكور يسبب لهم الإصابة بجينوفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك بعض الأمهات قسوة قلب تجعلها تتخلى عن أبنائها بعد الانفصال عن أزواجهم، حتى أنهم لايسألون عنهم أو يطلبون رؤيتهم، مما يؤثر سلباً على نفسية الطفل، وقد يصيبهم وخاصة الذكور منهم بجينوفوبيا أو الخوف من المرأة، والذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع"healthline ".

أسباب الخوف من النساء

يعتقد الأطباء أن الخوف من النساء ناتج عن الدخول فى نزاعات غير محسومة مع الأمهات، مثل تخلى الأم عن الطفل، مما أثر سلبياً على نفسيته، وكما توجد أسباب أخرى لجينوفوبيا، مثل تعرض الرجل لإهانة شديدة من امرأة، أو الخيانة مما يتسبب فى شعوره بعدم الثقة تجاه النساء.





أعراض الخوف من النساء

- الشعور بعدم الثقة تجاه النساء.

- الشعور بالذعر أو نوبات القلق، ضيق التنفس، وسرعة معدل ضربات القلب، التعرق الشديد، جفاف الفم ، عدم القدرة على تجميع الكلمات والجمل، حتى إن أكثرهم يتجنب اللقاءات الاجتماعية مع الإناث.

- تجنب الزواج أو إقامة علاقة عاطفية.





علاج الخوف من النساء

تعتمد أساليب العلاج على تحديد أسباب الخوف، وتعتمد أساليب العلاج على الخضوع لجلسات سلوكي معرفي، العلاج بالتنويم المغناطيسي وهو يعتبر تقنية واعدة لعلاج السبب الجذرى للفوبيا .

ويمكن أن تساعد الاستشارة، والبرمجة اللغوية العصبية أو البرمجة اللغوية العصبية أيضًا في التخلص من الخوف.