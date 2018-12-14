انت الان تتابع موضوع ما هي الخلايا الجذعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الخلايا في الجسم لها أغراض محددة ، ولكن الخلايا الجذعية هي الخلايا التي ليس لها دور محدد بعد ، ويمكن أن تصبح أي خلية مطلوبة تقريبًا، والخلايا الجذعية هي خلايا غير متمايزة يمكن أن تتحول إلى خلايا محددة ، كما يحتاج الجسم إليها، ويهتم العلماء والأطباء بالخلايا الجذعية لأنها تساعد على تفسير كيفية عمل بعض وظائف الجسم ، وكيف يمكن أن يحدث خطأ في بعض الأحيان، كما تظهر الخلايا الجذعية وعدًا لعلاج بعض الأمراض التي لا يوجد لها علاج حاليًا .

مصادر الخلايا الجذعية

تنشأ الخلايا الجذعية من مصدرين رئيسيين : أنسجة الجسم والأجنة، كما يعمل العلماء على طرق لتطوير الخلايا الجذعية من الخلايا الأخرى ، باستخدام تقنيات “إعادة البرمجة” الجينية، ويمكن أن تتحول الخلايا الجذعية إلى أي نوع من الخلايا قبل أن تصبح متمايزة، ويحتوي جسم الشخص على خلايا جذعية طوال حياته، ويمكن للجسم استخدام هذه الخلايا الجذعية في أي وقت يحتاج إليها، وتسمى أيضًا الخلايا الجذعية الخاصة بالنسيج أو الجسمية ، والخلايا الجذعية البالغة موجودة في جميع أنحاء الجسم منذ أن يتطور الجنين، وهذه الخلايا تكون في حالة غير محددة ، ولكنها أكثر تخصصًا من الخلايا الجذعية الجنينية، وتبقى في هذه الحالة حتى يحتاجها الجسم لغرض معين ، على سبيل المثال ، مثل خلايا الجلد أو العضلات .

الحياة اليومية تعني أن الجسم يتجدد أنسجته باستمرار، في بعض أجزاء الجسم ، مثل الأمعاء ونخاع العظم ، تنقسم الخلايا الجذعية بانتظام لإنتاج أنسجة جسم جديدة للصيانة والإصلاح، وتوجد الخلايا الجذعية داخل أنواع مختلفة من الأنسجة، وقد وجد العلماء الخلايا الجذعية في الأنسجة ، بما في ذلك :

– الدماغ

– نخاع العظم

– الدم والأوعية الدموية

– عضلات الهيكل العظمي

– البشرة

– الكبد

ومع ذلك ، يمكن أن يكون من الصعب العثور على الخلايا الجذعية، حيث يمكنهم البقاء من غير تقسيم وغير محددة لسنوات، حتى يستدعيهم الجسم لإصلاح أو زراعة أنسجة جديدة .

الخلايا الجذعية البالغة

يمكن للخلايا الجذعية البالغة أن تنقسم أو تجدد نفسها إلى أجل غير مسمى، وهذا يعني أنها يمكن أن تولد أنواع مختلفة من الخلايا من العضو الأصلي، أو حتى تجديد الجهاز الأصلي تماما، هذا التقسيم والتجدد هو الذي يوضح كيف يشفى جرح الجلد ، أو كيف يمكن لعضو مثل الكبد ، على سبيل المثال ، إصلاح نفسه بعد التلف، في الماضي ، اعتقد العلماء أن الخلايا الجذعية البالغة يمكن أن تتشكل فقط على أساس نسيج أصلها، ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة الآن إلى أنها يمكن أن تتشكل لتصبح أنواع خلايا أخرى كذلك .

الخلايا الجذعية الجنينية

منذ مرحلة مبكرة من الحمل ، وبعد أن تقوم الحيوانات المنوية بـ تلقيح البويضة ، يتشكل الجنين، بعد حوالي 3-5 أيام من حقن الحيوان المنوي للبيضة ، يأخذ الجنين شكل الكيسة الأريمية أو كرة الخلايا، وتحتوي الكيسة الأريمية على خلايا جذعية، وتأتي الخلايا الجذعية الجنينية من الكيسة الأريمية التي عمرها 4-5 أيام، وعندما يأخذ العلماء الخلايا الجذعية من الأجنة ، عادة ما تكون هذه الأجنة الإضافية الناتجة عن التخصيب في المختبر (IVF)، وفي عيادات التلقيح الاصطناعي ، يقوم الأطباء بتخصيب العديد من البيض في أنبوب اختبار ، لضمان بقاء واحد على الأقل، ثم يقومون بعد ذلك بزرع عدد محدود من البيض لبدء الحمل .

عندما تقوم إحدى الحيوانات المنوية بتخصيب البويضة ، فإن هذه الخلايا تتحد لتشكل خلية واحدة تسمى زيجوت، وهذا الزيجوت وحيد الخلية يبدأ في الانقسام ، ويشكل 2 و 4 و 8 و 16 خلية ، وهلم جرا، ثم يصبح جنين، وقبل أن يزرع الجنين في الرحم ، تتكون الكتلة من حوالي 150-200 خلية هي الكيسة الأريمية، وتتكون الكيسة الأريمية من جزئين :

– كتلة خلية خارجية تصبح جزءًا من المشيمة .

– كتلة خلية داخلية تتطور إلى جسم الإنسان .

كتلة الخلية الداخلية هي المكان الذي توجد فيه الخلايا الجذعية الجنينية، وهذه الخلايا يكون لديهم إمكانات كامنة للتطور إلى أي خلية في الجسم، ومع التحفيز الصحيح ، يمكن للخلايا أن تصبح خلايا الدم ، وخلايا الجلد ، وجميع أنواع الخلايا الأخرى التي يحتاجها الجسم، وفي مرحلة مبكرة من الحمل ، تستمر مرحلة الكيسة الأريمية لمدة 5 أيام قبل أن يزرع الجنين في الرحم، وفي هذه المرحلة ، تبدأ الخلايا الجذعية بالتفريق والانقسام، ويمكن أن تتفرق الخلايا الجذعية الجنينية إلى أنواع خلايا أكثر من الخلايا الجذعية البالغة .