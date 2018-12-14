 علاج زيادة فيتامين د

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يعتبر فيتامين د أحد أنواع المجموعة الستيرويدية الذائبة في الدهون، كما أنه من الفيتامينات الضرورية للجسم للحفاظ على الصحة، إذ أن له دور رئيسي في القيام بالأنشطة الحيوية اليومية، ولذلك يعتبر نقص فيتامين د في الدم مرضا يصيب الأشخاص الذين لا يتناولون أطعمة غنية بالفيتامين ولا يتعرضون لأشعة الشمس المصدر الطبيعي للحصول عليه، وذلك لأنه لا يوجد بكثرة حيث يصنع من خلال أشعّة الشمس، ويلجأ لتعويض النقص فيه إلى المكملات الغذائية، وبالرغم من ذلك يعد فيتامين د من الفيتامينات التي توصف بالفيتامينات السميّة، وذلك عند تناول كميات زائدة منه عن طريق المكملات الغذائية دون استشارة طبية.

زيادة فيتامين د

تعتبر سمية فيتامين (د) حالة رغم أنها نادرة إلا إنها تمتاز بخطورتها الشديدة، والتي تنجم عن فرط أو زيادة تركيز نسب فيتامين د الذائب في الدهون في مجرى الدم، والتي يتسبب في زيادتها استهلاك جرعات زائدة منه، إذ تؤكد العديد من الدراسات الطبية أن التركيز الطبيعي لفيتامين د في الدم يتراوح ما بين 30إلى 74 نانوجرام/ مل.

وعليه توصلت الدراسات الطبية إلى أن الجرعة الآمنة لا يجب ألا تتجاوز أكثر من 2000 وحدة دولية للبالغين، ولا تتجاوز1000 وحدة دولية للرضع، حيث أن تجاوزها يشكل خطرا داهما على الصحة.

تسمم فيتامين د

عند تراكم كمياتٍ كبيرة من فيتامين د في الجسم، نتيجة تناول جرعاتٍ زائدةٍ في مدة زمنية طويلة، يحدث التسمّم، والذي ينشأ في الأساس بسبب تجاوز الحد المسموح به يوميا خمسين ضعفاً طوال فترة زمنية تصل إلى عدّة شهور فيتسبب في ارتفاع كلس الدم.

تشخيص سمية فيتامين د

يتم تشخيص الإصابة بفرط فيتامين د والذي يعرف أيضا باسم تسمم فيتامين د، من معرفة تاريخ تناول الشخص والمعلومات التي يخبر بها الطبيب عن تناوله للمكملات الغذائية لفيتامين د، ويمكن أيضا التشخيص من خلال عدة علامات وأعراض تظهر على جسم المريض، وهذه الأعراض والعلامات غالبا ما تؤكدها الفحوصات المعملية والأشعة.

أسباب سمية فيتامين د

ينصح الأطباء وخبراء التغذية الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية غنية بفيتامين د، معرفة الكميات والجرعات التي يتناولها حتى لا تتجاوز الجرعات المسموح بتناولها بشكل يومي، وذلك حتى لا ينتج عن زيادة الجرعة اليومية، والتي يتناولها البعض بشكل يومي إلى حدوث زيادة في الفائض الذي يتخلص منه الجسم، بتخزينه وتراكمه في الدهون إلى زيادة الفيتامين في الدم ما يؤدي إلى السمية.

أعراض الزيادة في فيتامين د

1 – شعور المصاب بتعب عام واجهاد بدني.

2- الإصابة بفقدان الشهية.

3- الشعور مستمر بالغثيان والقيء.

4- ارتفاع ضغط الدم بصورة غير طبيعية.

5- الإحساس والشعور بالعَطش الشديد.

6- ارتفاع في نسبة ومستوى الكالسيوم في الدم.

7- حدوث ترسب للكالسيوم في الرئة، الكلى، القلب، الأوعية الدموية.

8- نتيجة ترسيب الكالسيوم في الكلى تحدث الإصابة بالقصور في وظائف الكلى.

9- إصابة المريض بزيادة فيتامين د بتكرار عملية التبول.

10- حدوث تشوهات عصبيّة.

علاج زيادة فيتامين د

1 – عند ما يتأكّد المريض بأنه سبب مرضه ارتفاع فيتامين د في الدم، عليه ومن الضروري أن يتوقف على الفور عن تناول فيتامين د أو مكملات غذائية غنية به بصورةٍ نهائية.

2- يعالج الطبيب الحالة بإعطاء المصاب مجموعة سوائل عبر الوريد، وأيضا بعض الأدوية، بغرض السيطرة على ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم.

3- الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والبيض واللبن.

4- الامتناع عن تناول الأدوية التي تمنع إفراز الكالسيوم من العظام مثل كورتيكوستيرويد و بسفوسفونات