شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اقضى على شعورك بالقلق بـ 5 طرق نفسية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق والتوتر عدوان أساسيان لأى إنسان، حيث يؤثران على عمله وصحته معا، وهو الأمر الذى يمكن التحكم فيه وتقليله من خلال بعض الطرق النفسية البسيطة التى نقدمها لك، وذلك وفقا لما ذكره موقع "greatist". 1- التنفس: يساعد التنفس السليم على الاسترخاء 2- النوم الكافى: حاول تحديد موعد للنوم وموعد للاستيقاظ، بحيث يتراوح معدل النوم من 7 : 9 ساعات 3- ابتسم: تشير الأبحاث إلى أن الضحك و الابتسامة يقللان من أعراض الاكتئاب والقلق 4- الامتنان: التقدير و الامتنان يساعدان علي الابتعاد عن التفكير السلبى الذى يؤدى للقلق 5- الطعام الصحى: خاصة الأطعمة التى تحتوى علي فيتامين B وأوميجا 3

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