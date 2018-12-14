شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه صدمة نقص حجم الدم وايه بيحصل لو جاتلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يعانى البعض من غثيان ودوخة بعد تعرضه لنزيف نتيجة حادث أو إصابة، وهذه الأعراض تابعة لصدمة نقص حجم الدم، التى تعتبر من الحالات الطبية المهددة لحياة المريض، ولهذا يجب علاج المريض فوراً.

ما هى صدمة نقص حجم الدم؟

صدمة نقص حجم الدم هي حالة تنتج عندما يخسر الإنسان أكثر من 20 % من الدم، مما يجعل من المستحيل على القلب ضخ كمية كافية من الدم للجسم، وفقاً لما ذكره موقع "webmd".



نقص حجم الدم

اسباب نقص حجم الدم:

يحدث نقص حجم الدم، لأسباب مختلفة، منها :

- نزيف ناتج عن جروح خطيرة .

- نزيف بسبب إصابات حادة بسبب الحوادث.

- نزيف داخلي من أعضاء البطن أو تمزق الحمل خارج الرحم.

- نزيف من الجهاز الهضمي.

- نزيف مهبلي شديد.

- نزيف بطانة الرحم.

- الإسهال المفرط أو لفترات طويلة.

- حروق شديدة.

- القيء .

- التعرق المفرط.





أعراض صدمة نقص حجم الدم

تختلف أعراض صدمة نقص حجم الدم تبعاً لحجم السوائل أو الدم المفقود، وتحتاج لعناية طبية فوراً، والأعراض هى :

- صداع الرأس.

- الشعور بالتعب .

- غثيان.

- التعرق الغزير.

- دوخة.

- برودة البشرة .

- شحوب الجلد .

- التنفس السريع .

- سرعة دقات القلب.

- ارتباك.

- ضعف النبض.

- تغير لون الشفاه والأظافر للأزرق الخفيف.

- الدوار.

- فقدان الوعي.

و علامات النزيف الداخلي، هى :

- ألم البطن.

- براز دموى .

- دم في البول.

- قىء دموى .

- ألم في الصدر.

- انتفاخ البطن.

وإذا لاحظ أحد الأشخاص هذه الأعراض على مريض، يجب إتباع الخطوات التالية حتى يصل للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية، وهى :

- أن يجعل المريض مستلقياً مع رفع قدميه حوالي 12 بوصة.

- الامتناع عن تحريك المريض إذا كان مصاب في الرأس أو الرقبة أو الظهر.

- إبقاء المريض دافئا لتجنب انخفاض حرارة الجسم.

- تجنب إعطاء السوائل عن طريق الفم.

- تجنب رفع الرأس، مع عدم إزالة أى شىء عالق فى الجرح مثل زجاج سيارة، وفى حالة عدم وجود أى شىء يمكن سد الجرح بقطعة قمائ.



صدمة نقص حجم الدم

طرق تشخيص صدمة نقص حجم الدم

يتطلب فحص صدمة نقص حجم الدم، الفحص البدني مثل قياس ضغط الدم وسرعة ضربات القلب. وقد يستخدم الطبيب مجموعة متنوعة من الاختبارات، مثل فحص الدم، والأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية لتصوير أعضاء الجسم، بالإضافة إلى مخطط صدى القلب، الموجات فوق الصوتية للقلب.

والتنظير لفحص المريء وقسطرة القلب اليمنى للتحقق من مدى فعالية ضخ القلب، وقسطرة بولية لقياس كمية البول في المثانة.

علاج صدمة نقص حجم الدم

يحتاج المريض لتلقى السوائل أو الدم عن طريق الوريد، لتجديد الدم المفقود وتحسين الدورة الدموية، مع تناول بعض الأدوية.