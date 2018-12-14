شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. العسل للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق فنجان القهوة في الصباح، فعليك التعرف على فوائدها الكثيرة للجسم، ولكن بشرط وهو إضافة العسل الأبيض عليها، وهذا ما أوصي به التقرير المنشور عبر موقع " thealternativedaily"، والذي قدم هذه الوصفة للحصول على العديد من الفوائد.

وأوضح التقرير، أن إعداد فنجان القهوة في الصباح واستبدال السكر بالعسل الأبيض من أهم الفوائد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، لأن القهوة من عناصرها ذلك،ويزداد ذلك عند إضافة العسل الأبيض عليها.



القهوة

ومما لاشك فيه أن القهوة من المشروبات الصحية، لأنها من عناصر طبيعية لا صناعية، فهي تعمل على تنشيط خلايا الجسم، والحد من الإصابة بالكسل، وذلك ما أشار إليه التقرير.

وأشار التقرير، إلي أن القهوة تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، والتي تحميه من أمراض عدة، ومنها السرطان، والأمراض المناعية والأمراض المزمنة كالقلب والسكر، ولذا قم بإعداد فنجانك في الصباح مع إضافة العسل بدلا من السكر.



قهوة بالعسل

طريقة إعداد فنجان القهوة بالعسل الأبيض..

ملعقة من البن حسب الرغبة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ماء في كنكة.

ويتم إضافة جميع العناصر سويا ووضعها علي نار هادئة، ثم يتناولها الشخص في الصباح، للحصول على فوائدها.