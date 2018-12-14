شكرا لقرائتكم خبر عن سناكس خفيفة للمراهقين ..تشبعهم ولا تزيد أوزانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت شابا أو مراهقا تخاف السمنة وزيادة الوزن، فيقدم لك موقع mayoclinic مجموعة من الأكلات الخفيفة بين الوجبات، التى يمكنك من خلالها الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أن سعراتها الحرارية قليلة، فلاتزيد الوزن ولا تحتوي على الدهون.



مراهق 2

فالكثير من المراهقين يعانون من اضطراب فى أوزانهم، وقد يزيد وزن بعضهم فى تلك المرحلة بشكل خاص، لعدم قدرتهم على اتباع نظام غذائى يومي صحى منضبط، ولذا يمكن لبعضهم أن يلتزموا ببعض الوجبات الخفيفة والتسالي السريعة الصحية، بدلا من السناكس غير صحى، كالحلوى والمياه الغازية وغيرها من الأكلات غير المفيدة والتى تزيد الوزن بشكل ملحوظ، ومن أبرز السناكس أو التسالي الصحية للمراهقين :



مراهق 1

ـ الفلفل الأخضر أو الأصفر أو الأحمر شرائح صغيرة متبلة ببعض الليمون أو الكمون.

ـ العنب .

ـ البرتقالة مفيدة وتحتوي على الفيتامينات الهامة للجسم.

ـ طماطم كريز من أفضل السناكس.

ـ علبة من الزبادى قليلة الدسم.

ـ الفشار الذى يعد دون زيت، أو بزيت قليل جدا.

ـ أصابع من الجبن قليلة الدسم.

ـ شرائح الجزر اللذيذة.

ـ الفراولة حفنة منها تشعرك بالسعادة.