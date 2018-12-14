شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك فرصة للشفاء تماما من الجيوب الأنفية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث التهاب الجيوب الأنفية في تجاويف الأنف، ويسبب التهابها امتلاء الأنف بالسائل الذي يحتوي على جراثيم يمكن أن تتكاثر سريعا.

وفى حال تطور التهاب الجيوب الأنفية فقد يعانى الشخص من الألم والضغط حول الأنف والعينين فى حال عدوى الجيوب الأنفية، حيث تشمل أعراض عدوى الجيوب الأنفية وفقا لموقع " onlymyhealth" : احتقان بالأنف، الصداع مستمر، تغير مذاق الطعم بالفم، سعال مستمر، ألم فى الأذن، التسبب فى رائحة فم كريهة.

ومن المؤسف أن الموقع أكد فى هذا التقرير أنه لا يمكن الشفاء التام من الجيوب الأنفية ولكن يمكن السيطرة على الأعراض بشكل فعال، من خلال استخدام العلاجات المنزلية للسيطرة على عدوى الجيوب الأنفية في المنزل بشكل فعال.



التهاب الجيوب الأنفية 1

الزيوت الطبيعية

يمكن أن الزيوت الأساسية مثل والليمون والخزامى أن تساعد في علاج الجيوب الأنفية، لأنها تحد من أعراض العدوى بسبب وجود عوامل احتقان طبيعية بها ، وذلك من خلال تدليك الخليط على الرقبة ، الرأس وحول الأنف. يحتوي زيت الليمون العطري على عوامل مضادة للفطريات ومضاد للميكروبات.





البصل والثوم

الأطعمة ذات الرائحة النفاذة مثل البصل والثوم مفيدة للغاية في علاج الجيوب الأنفية.

الزنجبيل

الزنجبيل أفضل علاج طبيعي للبرد لأنه غني بمضادات الأكسدة مما يجعله علاجًا مثاليًا للعدوى الجيوب الأنفية، يمكن تحضير شاي الزنجبيل لعلاج عدوى الجيوب الأنفية من خلال غليه وشربه مرتين يوميا.



التهاب الجيوب الأنفية

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يقدم العديد من الفوائد الصحية كما أنه علاج فعال للعدوى الجيوب الأنفية ، أيضا بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل من العدوى.



التهاب الجيوب الأنفية 2

استنشاق بخار الماء الساخن

يساعد على تخفيف أعراض المخاط ، وبالتالى سهولة التخلص منها من الممرات الأنفية، ويعد واحد من أبسط العلاجات المنزلية للعدوى الجيوب الأنفية. يمكنك استخدامه 4 أو 5 مرات في اليوم لرؤية أفضل النتائج.