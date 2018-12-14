علاج قرحة الفم اهمها الشطف بمياه مالحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرحات الفم المعروفة أيضًا باسم القروح هي عادة آفات صغيرة مؤلمة تتطور في الفم أو عند آخر اللثة، وهى تجعل الأكل والشرب والحديث غير مريح.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تعتبر قرحات الفم ليست معدية وتختفي عادة خلال أسبوع إلى أسبوعين، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من قرحة كبيرة أو مؤلمة للغاية ، أو إذا استمرت لفترة طويلة دون شفاء ، يجب عليك طلب نصيحة الطبيب.



قرحات الفم

أسباب قروح الفم

لا يوجد سبب محدد وراء تقرحات الفم، ومع ذلك ، تم تحديد بعض العوامل والمحفزات، وتشمل هذه :

إصابة طفيفة بالفم من ترميم الأسنان أو تنظيفها بالفرشاة الصلبة أو إصابة رياضية أو لدغة عرضية.

معاجين الأسنان وشطف الفم التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم.

الحساسيات الغذائية للأطعمة الحمضية مثل الفراولة ، الحمضيات ، والأناناس ، وغيرها من الأطعمة المثيرة مثل الشوكولا والقهوة.

نقص الفيتامينات الأساسية ، خاصةً B-12 والزنك وحامض الفوليك والحديد

والزنك وحامض الفوليك والحديد استجابة للبكتيريا فى الفم

تقويم الأسنان

تغييرات هرمونية أثناء الحيض

التوتر العاطفي أو قلة النوم

عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية



قرحات الفم

يمكن أيضًا أن تكون تقرحات الفم علامة على حالات أكثر خطورة وتتطلب علاجًا طبيًا ، مثل:

مرض الاضطرابات الهضمية (حالة لا يستطيع الجسم تحمل الغلوتين فيها).

مرض التهاب الأمعاء

السكرى

مرض بهجت (وهو مرض يسبب الالتهابات في جميع أنحاء الجسم).

خلل في الجهاز المناعي يجعل الجسم يهاجم خلايا الفم الصحية بدلاً من الفيروسات والبكتيريا

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب أن ترى الطبيب إذا قمت بتطوير أي مما يلي:

قرح الفم كبيرة غير عادية

قرح جديدة فى الفم قبل شفاء القديمة

تقرحات تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

القروح الغير مؤلمة

تقرحات الفم التي تمتد إلى الشفاه

ألم لا يمكن السيطرة عليه

ارتفاع في درجة الحرارة أو الإسهال كلما ظهرت تقرحات



قرحات الفم

ما هي الطرق لعلاج تقرحات الفم؟

لا تحتاج معظم قرح الفم للعلاج، ومع ذلك ، إذا كنت تحصل على قرحة الفم في كثير من الأحيان أو أنها مؤلمة للغاية ، يمكن لعدد من العلاجات تقليل الألم ووقت الشفاء. وتشمل هذه: