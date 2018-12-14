طريقة إعداد وتحضير الملوخية باللحمة الشامية

القاهرة _ لايف استايل
المقادير
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- لحم البقر : 450 غم (مقطّع إلى مكعبات متوسطة الحجم)
- القرفة : عود
- هيل : 2 حبة
- الملوخية : 300 غراماً (جافة)
- سمن : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : 7 فصوص (مهروس)
- كزبرة خضراء : باقة (مفرومة فرماً ناعماً)
- الماء : كوب ونصف
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. سخّني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة، أضيفي اللحم واطهيه حتى يصبح لونه داكناً من كل الجهات.
2. أضيفي عود القرفة والهيل، ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود، وأضيفي نصف لتر من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.
3. ضعي الملوخية في وعاء مغمور بالماء وانقعيها لـ3 دقائق، ثم صفّيها وكرّري العملية حتى تصبح الملوخية طرية.
4. سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل.
5. أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيداً حتى تتداخل.
6. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.
7. زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 دقائق.
8. ارفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 دقائق إضافية.
9. أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.
10. ارفعي القدر عن النار وقدّمي الملوخية ساخنة.
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