طريقة إعداد وتحضير الملوخية باللحمة الشامية

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- لحم البقر : 450 غم (مقطّع إلى مكعبات متوسطة الحجم)

- القرفة : عود

- هيل : 2 حبة

- الملوخية : 300 غراماً (جافة)

- سمن : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 7 فصوص (مهروس)

- كزبرة خضراء : باقة (مفرومة فرماً ناعماً)

- الماء : كوب ونصف

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخّني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة، أضيفي اللحم واطهيه حتى ‏يصبح لونه داكناً من كل الجهات.‏

‏2. أضيفي عود القرفة والهيل، ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود، وأضيفي نصف لتر ‏من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.

‏3. ضعي الملوخية في وعاء مغمور بالماء وانقعيها لـ3 دقائق، ثم صفّيها وكرّري العملية حتى ‏تصبح الملوخية طرية.‏

‏4. سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف ‏كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل.

‏5. أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيداً حتى تتداخل.‏

‏6. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.‏

‏7. زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق.‏

‏8. ارفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق إضافية.‏

‏9. أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.‏

‏10. ارفعي القدر عن النار وقدّمي الملوخية ساخنة.