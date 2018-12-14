طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية مقرمشة للرجيم

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- البطاطس : 3 حبات (كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة أصابع)

- زيت الكانولا : ملعقة كبيرة

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة. 2. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت. 3. ضعي البطاطس في الصينية ثم وزعي الزيت عليها جيداً. 4. وزعي الريحان المجفف والجبن البارميزان والفلفل الملح. 5. أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البطاطس وتتحمر. 6. قدميها ساخنة إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي حسب الرغبة.

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