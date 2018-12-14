طريقة إعداد ساندويش برغر دجاج بالمشروم السويسري

المقادير

- كريمة الطبخ : تلت كوب

- الفطر : 70 غم (طازج)

- صوص أبيض : 30 غراماً (جاهز)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة الموتزاريلا : 25 غراماً

- الجبنة السويسرية : 25 غراماً

- صدر الدجاج : 150 غراماً (منظف ومقطع ومشوي)

- الخبز : رغيف (خبز البرغر)

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان

طريقة التحضير

1. ضعي ملعقة صغيرة من الزبدة على الشواية وشوحي رغيف خبز البرغر لمدة دقيقة.

2. إقلي المشروم وحمصيه بالمقلاة مع ملعقة صغيرة من الزبدة، وزيدي البصل المفروم، ثم صبي كريمة الطبخ، والوايت صوص، ورشي البهارات: الأوريغانو، والفلفل الأسود، ثم ضيفي الأجبان بنوعيها فوق المشروم، وحركي قليلاًً حتى تذوب الأجبان.

3. ضعي صدر الدجاج المقطع والمشوي فوق رغيف خبز البرغر المشوي.

4. ضيفي فوق الدجاج خليط المشروم مع الأجبان، ثم ضعي القطعة الثانية من خبز البرغر.

5. قدمي ساندويش برغر دجاج المشروم السويسري مع البطاطس المقلية، وما ترغبين من أنواع الصوص.