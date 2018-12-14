طريقة إعداد وتحضير برجر اللحم المشوي

المقادير

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- ورستشير صوص : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مبشور ناعم)

- الثوم : فص (مهروس ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- لحم مفروم : 500 غراماً (لحم بقري)

طريقة التحضير

1. اخلطي البيض والماسترد والصوص في وعاء.

2. اخلطي اللحم مع الثوم والبصل والملح والفلفل جيداً.

3. أضيفي خليط البيض للحم واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات.

4. اصنعي كرات من اللحم بالحجم المرغوب، وبسطيها بواسطة اليد لسماكة ¾ انش.

5. سخني القليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، وضعي البرغر، وقلبي على الجهة الأخرى حتى ينضج.

6. يمكنك شوي البرغر على الجريل أيضاً.

7. اصنعي ساندويش البرغر بالخبز الخاص وصوص المايونيز، والكاتشاب، والخس، والمخلل، حسب الرغبة.