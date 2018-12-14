شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد حليب الصويا تنشيط خلايا الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فول الصويا له العديد من الفوائد الصحية، نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من العنصار الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويتم إستخراج حليب مه ويطلق عليه حليب الصويا، الذي ينصح العديد من الأطباء بتناوله للحصول علي فوائده العدة، التي ستتضح لنا خلال التقرير التالي، وفقا لما نشره موقع "organicfacts".



فوائد الحليب الصويا

أشار التقرير المنشور عن حليب لصويا، ان هذا النوع يعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، وله العديد من الفوائد الهامة علي صحة الإنسان، ومنها:

-الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية الضارة بالجسم، فتناوله يحد من ارتفاعه، والتعرض للأضرار.

-تقليل فرص الإصابة بإمراض القلب العدة كانسداد الشرايين، وما شابه ذلك.



فوائد حليب الصويا

-يعمل علي تقليل كتلة الدهون المتواجدة في الجسم، أي أنه يعد من انواع الحليب المثالية في التخلص من الوزن الزائد، ولذا تناوله إذا كنت تتبع حميات غذائية.

-يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وتنشيطه والحد من ال الشعور بالكسل.

-تنشط خلايا المخ، ويعمل علي زيادة نسبة التركيز.

-من أفضل انواع الحليب التي تعمل علي محاربة مرض السرطان، ولذا هو الغذاء الأمثل للمرضي بهذا المرض، وأيضا هو الأمثل للوقاية منه.

-يحد من الإصابة بالجلطات، ولذا لا تتردد في تناول كوب واحد منه يوميا.

-يحسن الهضم في الجسم، ويحد من الإصابة بعسر الهضم.

-يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا يجعلها من المشروبات التي تحافظ عي صحة العظام، والحد من الإصابة بالكسور.

-يعد من أفضل أنواع الحليب في مرحلة البناء، ولذا لا تتردد في إعطاء طفلك كوبا منه يوميا.

وأخيرا أشار التقرير، علي إمكانية إضافة بعض النكهات المختلفة علي كوبا من هذا الحليب المميز "حليب الصويا"، لتغير طعمه وإعطائه بشكل مميز لأطفالك، فلا تتردد في إعداده بالطريقة الأمثل التي تفضلها، للحصول على فوائدها .