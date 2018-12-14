انت الان تتابع موضوع كيف أعالج وجهي من حروق الشمس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أن التعرض بشكل مفرط لأشعة الشمس يؤدى إلى تعرض الجلد لـ حروق الشمس وفي الكثير من الأحيان من الممكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات في الجلد، ولا تحدث تلك المشكلة خلال فترة الصيف فقط بل من الممكن أن تتعرض البشرة إلى تلك المشكلة خلال فصول العام ومن الممكن التخلص من تلك المشكلة من خلال استخدام مستحضرات التجميل التي توجد في الصيدليات.

وصفات طبيعية للتخلص من حروق الشمس

يمكنكم اللجوء إلى الخلطات والوصفات الطبيعية التالية من أجل التخلص من حروق الشمس والالتهابات التي من الوارد ظهورها على الجلد نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس.

خليط البابونج للتخلص من حروق الشمس

حيث يعد البابونج واحد من بين الأشياء الطبيعية الهامة في التخلص من احمرار وتوهج البشرة نتيجة التعرض إلى الشمس كما يساعد على إصلاح خلايا الجلد التالفة في الكثير من الأحوال،وهنا يتم نقع كمي من أزهار البابونج مع الماء الساخن وترك الخليط لفترة من الوقت ومن ثم يتم وضع الماء على أماكن الإصابة على أن تستمر في وضع ذلك الخليط على البشرة بشكل يومي حتى تتخلص من تلك المشكلة.

زيت اللافندر

وفي تلك الطريقة يتم دهان البشرة بكمية من زيت اللافندر على أن يتم وضع طبقة رقيقة من الزيت على الجلد، ولكن من الأفضل أن يتم أختبار كمية من الزيت أولا على اليد أو القدم حتى تتأكد من عدم وجود تحسس للزيت، ويتميز ذلك الزيت بتخفيف الألم الناتج عن حروق الشمس وتلطيف البشرة.

خل التفاح وحروق الشمس

ومن الممكن استخدام خل التفاح في التخلص من حروق الشمس أيضا ويتم وضع كمية من خل التفاح أو الخل الأبيض المخفف على البشرة أو المنطقة المصابة في المنزل وعدم الخروج إلى الشمس قبل أن يتم غسل البشرة جيدا من الخل حتى لا تتعرض إلى الأذي.

دقيق الشوفان

وهنا يتم خلط كمية من دقيق الشوفان مع الماء حتى الحصول على قوام كريمي ويتم وضع كمية منه على المنطقة المصابة فقط حتى تجف.

هلام الصبار

يتم وضع كمية من هلام الصبار الطازج على الوجه أو المنطقة المصابة على أن تترك الهلام على المنطق لمدة ربع ساعة ومن ثم القيام بغسل المنطقة جيدا بالماء ويحتوي هلام الصبار على مضادات للالتهابات ويساهم في تلطيف البشرة وتهدئتها كثيرا.

اللبن الزبادي

ويتم خلال تلك الطريقة وضع طبقة رقيقة من اللبن الزبادي على المنطقة التي تعاني منها من حروق الشمس ، ونترك اللبن الزبادي على الوجه لمدة 10 دقائق فقط ويتم إزالته من خلال الماء البارد فيعمل اللبن الزبادي على ترطيب الوجه والتخلص من التهيج والإحمرار.

الشاي البارد

وهنا يتم نقع كمية من أكياس الشاي في الماء ومن ثم وضع كمادات من الشاي البارد على المكان المصاب ويتم ترك الشاي على المنطقة المصابة لمدة ربع ساعة كاملة ويتم غسله من خلال الماء الفاتر من الأفضل أن يتم تكرار تلك الوصفة ثلاثة مرات في اليوم يحتوي الشاي على الكثير من المواد التي تساهم في تهدئة البشرة.

عصير الخس

يتم عصر كمية من أوراق الخس الطازج والنظيفة ويتم عمل كمادات من ذلك العصير وهو فعال في القضاء على تهيج البشرة.