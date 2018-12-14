اعراض الحمل خارج الرحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الحمل خارج الرحم وفقا لموقع الجمعية الأمريكية للحمل " americanpregnancy" عندما تعلق البويضة الملقحة نفسها في مكان آخر غير الرحم، وهو أمر يحدث فى 2 من أصل 50 حالة حمل.

تحدث كل حالات الحمل خارج الرحم تقريبا في قناة فالوب ، وبالتالي تسمى أحيانا الحمل الأنبوبي، ولكن قناة فالوب غير مؤهلة لحمل جنين ينمو على مدار 9 أشهر، وبالتالى فإن البويضة فى تلك الحالة لا يمكن أن تنمو وتتطور بالشكل الصحيح وبالتالى يجب أن يخضع الحمل للعلاج .



حمل خارج الرحم

أعراض الحمل خارج الرحم

يمكن للأعراض التالية المساعدة في التعرف على الحمل خارج الرحم وتشمل:

الشعور بألم حاد قد يأتي ويذهب ويتفاوت في شدته، قد يشمل الألم مناطق الحوض أو البطن أو حتى الكتف والرقبة .

نزيف مهبلي .

مشاكل الجهاز الهضمي.

ضعف أو دوار أو إغماء.

من المهم الاتصال بالطبيب على الفور إذا كنت تعاني من ألم حاد يستمر لأكثر من بضع دقائق أو إذا كان لديك نزيف أثناء الحمل.



اعراض الحلم خارج الرحم

اسباب الحمل خارج الرحم

تحدث حالات الحمل خارج الرحم نتيجة الأسباب التالية:

قد يعوق النسيج الندبي الناتج عن عدوى سابقة أو إجراء جراحي حركة البويضات.

قد تسبب العدوى أو التهاب قناة فالوب في توقف البويضات جزئيًا أو كليًا.

التعرض لجراحة سابقة في منطقة الحوض أو على الأنابيب يمكن أن تسبب التصاقات.

النمو غير الطبيعي أو عيب خلقي قد يؤدى إلى خلل في شكل الأنبوب.



الحمل خارج الرحم

تساعد عدة عوامل على تعرض المرأة إلى الحمل خارج الرحم فى حالات:

عمر الأم من 35- 44 سنة.

التعرض سابقا لجراحة فى الحوض أو البطن.

التهاب الحوض .

العديد من عمليات الإجهاض.

التدخين.

بطانة الرحم.

استخدام علاجات أو أدوية للخصوبة.



1 حمل خارج الرحم طرق علاجه

علاج الحمل خارج الرحم

يمكن علاج الحمل خارج الرحم بأي من الطرق التالية:

قد يتم إعطاء الميثوتريكسيت : الأمر الذي يسمح للجسم بامتصاص أنسجة الحمل ويمكن أن ينقذ قناة فالوب ، وهذا يتوقف على مدى تقدم الحمل.

إذا أصبح الأنبوب ممتدًا أو تمزق وبدء في النزيف ، فقد تتم إزالة جزء منه في هذه الحالة ، يجب إيقاف النزيف على الفور ، واللجوء الجراحة الطارئة.

يمكن إجراء جراحة بالمنظار تحت التخدير العام: يشمل هذا الإجراء جراحًا يستخدم منظار البطن لإزالة الحمل خارج الرحم وإصلاح أو إزالة قناة فالوب المصابة.

إذا كان الحمل خارج الرحم لا يمكن إزالته عن طريق المنظار الجراحي ، يمكن إجراء عملية جراحية أخرى تسمى فتح البطن.