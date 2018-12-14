ما فوائد السباحة للانزلاق الغضروفي

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يشتمل كل غضروف من غضاريف العمود الفقري على مادة مشابهة للجيلي ، وعند حدوث ضمور بهذه الغضاريف بسبب التقدم بالسن أو نتيجة للتعرض لإصابة ما ، فإن نواة الغضروف المركزية اللينة الداخلية قد تتعرض إلى التمزق ، وتقوم بالخروج من إطار الحلقة الخارجية الليفية المحيطة بها ، وهذا التمزق يُعرف باسم الانزلاق الغضروفي .

أعراض الانزلاق الغضروفي

يمكن أن يكون لديك انزلاق غضروفي في أي جزء من العمود الفقري ، من عنقك إلى أسفل ظهرك ، والجزء الأسفل من الظهر هو أحد الأماكن الأكثر شيوعًا للإصابة بالانزلاق الغضروفي ، و العمود الفقري الخاص بك هو عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب والأوعية الدموية ، لذلك يمكن للانزلاق أن يصنع ضغطًا إضافيًا على الأعصاب والعضلات المحيطة به ، وتشمل أعراض حدوث الانزلاق الغضروفي على الآتي :

– الألم والخدر ، الأكثر شيوعا على جانب واحد من الجسم .

– ألم يمتد إلى ذراعيك أو ساقيك .

– الألم الذي يتفاقم في الليل أو مع بعض الحركات .

– الألم الذي يزداد سوءًا بعد الوقوف أو الجلوس .

– الألم عند المشي لمسافات قصيرة .

– ضعف العضلات الغير مبرر .

– وخز ، أو ألم ، أو احساس بالحرق بالمنطقة المصابة .

يمكن أن تختلف أنواع الألم من شخص لآخر ، راجع طبيبك إذا كان ألمك يؤدي إلى خدر أو وخز يؤثر على قدرتك على التحكم في عضلاتك .

أهمية السباحة لمرضى الانزلاق الغضروفي

تساعد النشاطات الهوائية ذات الوتيرة المنخفضة كالسباحة على معالجة الإنزلاق الغضروفي؛ وذلك نظرًا لأن السباحة تعمل على تقوية العضلات الداعمة للعمود الفقري التي تحيط بالغضروف المنزلق، كما أنها تخفف من الآلام الناتجة عن هذا الانزلاق وتوفر بيئة طبيعية للشفاء .

ينصح الأطباء بممارسة حركة السباحة الجانبية وعلى البطن ، مع تجنب ممارسة حركة الفراشة وذلك لأنها تحتاج إلى بذل جهد عضلي يضغط على العمود الفقري مما قد يؤدي إلى التأثير سلبًا على مريض الانزلاق الغضروفي .

كيف تتم معالجة الإنزلاق الغضروفي

تختلف علاجات الانزلاق الغضروفي اعتمادًا على مستوى الانزعاج الذي تعاني منه ومدى انزلاق القرص بعيدًا عن مكانه ، ويمكن لمعظم الناس تخفيف آلام الإنزلاق الغضروفي من خلال القيام ببرنامج من التمارين الرياضية التي تقوي الظهر والعضلات المحيطة ، وقد يوصي المعالج الفيزيائي بتمارين يمكن أن تقوي ظهرك مع تقليل الألم ، كما يمكن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية وتجنب الرفع الثقيل .

في حين أن الأغلب سيفضل الامتناع عن أي نشاط بدني أثناء التعايش مع الألم أو الانزعاج من الإنزلاق الغضروفي ، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى ضعف العضلات وتصلب المفاصل ، بدلًا من ذلك ، حاول أن تظل نشطًا قدر الإمكان من خلال ممارسة تمارين التمدد أو الأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي .

إذا لم يستجب ألم الإنزلاق الغضروفي إلى العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، قد يصف لك الطبيب أدوية أقوى ، والتي قد تشتمل على مرخيات العضلات لتخفيف التشنجات العضلية ، وأدوية مسكنة للألم ، والأدوية المضادة للألم العصبي مثل جابابنتين أو دولوكستين .

قد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية إذا لم تهدأ الأعراض في ستة أسابيع أو إذا كان االإنزلاق الغضروفي يؤثر على وظيفة العضلات ، وقد يقوم الجراح بإزالة الجزء التالف أو البارز من القرص دون إزالة القرص بأكمله ، وهذا ما يسمى استئصال القرص الدقيق .

في الحالات الأكثر شدة ، قد يضع الطبيب قرصًا اصطناعيًا أو يزيل القرص ويدمج فقراتك معًا ، وهذا الإجراء ، جنبا إلى جنب مع استئصال الصفيحة الفقرية والانصهار في العمود الفقري ، يعمل على استقرار العمود الفقري الخاص بك .