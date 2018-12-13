شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حلاوته.. العسل مش مفيد دايما وله آثاره الجانبية فى هذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل آمن الاستخدام لا شك فى ذلك، فهو مفيد جدا فى تعزيز صحة الإنسان، وتهدئة أعراض البرد والسعال، كما أن العسل مفيد لإمدادنا بالمذاق السكري الصحى الذى يضفيه على المشروبات والمأكولات.

ولكن هناك بعض الفئات أو المحاذير لاستخدام العسل بشكل عام، فهناك بعض الحالات البسيطة التى يمكن أن تعاني بعض الآثارة الجانبية منه.



شمع العسل

ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن هناك بعض من الآثار الجانبية لتناول العسل يتأثر بها فئات قليلة من الأشخاص، وعلي سبيل المثال لا الحصر لا ينصح بإمداد الطفل الأقل من عمر السنة بالعسل مطلقا، وذلك لأنه يساعد على تكاثر ونمو أنواع بكتيريا محددة فى معدة الطفل قد تسبب له التسمم فى بعض الحالات، لذا يمنع إعطائه للطفل قبل إتمامه عامه الأول.



عسل

إضافة لما سبق فإن هناك بعض الأشخاص اللذين يعانون من مشكلات تجاه العسل، نتيجة حساسيتهم من حبوب اللقاح، حيث ان المصابين بهذه الحساسية ستظهر عليهم مجموعة من الأعراض الومضاعفات نتيجة تناول العسل ، فقد يعاني بعضهم من الشعور بالدوار والإعياء، فضلا عن الشعور بالغثنيان و التقيء احيانا ، ويعانون من حالة هزلان عام وضعف شديد، وقد تتطور المضاعفات حتى تصل لفقدان الوعى ، إضافة لإفرازه كم كبير من العرق، واضطراب فى ضربات القلب، ومشكلات وأعراض صدرية كالصفير.