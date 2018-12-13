شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "تقويم الأسنان".. الدكتور عمرو بيومى يكشف 3 مزايا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصل بأسنانك إلى مرحلة لا يكون فيها الحل الوحيد والأمثل إلا "التقويم"، ولأجل التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بتقويم الأسنان، وكيف ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى تطوير عمليات تقويم الأسنان، التقى ”الخليج 365”، الدكتور عمرو بيومى، رئيس قسم علاج الجذور بمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، الذى قدم روشتة طبية كاملة عن تقويم الأسنان، والأسباب التى تؤدى إلى ضرورة إجراء التقويم.

أسباب تؤدى إلى ضرورة تقويم الأسنان

فى البداية قال الدكتور عمرو بيومى، رئيس قسم الجذور فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، إن تقويم الأسنان يكون الحل الوحيد والأنسب، فى حالة وجود مشكلة فى مكان الأسنان، أو ترتيب الأسنان أو التزاحم بين الأسنان.

أنواع مشاكل الأسنان وعلاقتها بالتقويم

وللتعامل الأمثل مع مثل هذه المشاكل يوضح الدكتور عمرو بيومى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه يتم تقسيم الأنواع الخاصة بالتقويم إلى نوعين، فالنوع الأول يتعلق بمشاكل الأسنان، والثانى بمشاكل الفك مثل بروز فى الفك العلوى أو السفلى، حيث نحتاج إلى التدخل الجراحى بجانب التقويم، ومثل هذه العمليات تحتاج إلى مشاركة استشارى التقويم، مع الجراح من أجل دراسة الحالة بشكل كامل، حيث يشبه دوره "المايسترو" خلال العملية، فى حين ينفذ الجراح ما يقوله استشارى التقويم.

المدة الزمنية لإجراء لـ "تقويم الأسنان"

ويضيف الدكتور عمرو بيومى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن المدة الزمنية لعملية "تقويم الأسنان" تعتمد على الخطة العلاجية التى نضعها للمريض، فهناك أوقات نحتاج فى التقويم إلى عمل "كوبرى" من أجل تركيب الأداة المسئولة عن التقويم ويكون المكان غير كبير، حيث يتطلب الأمر تحرك "سنتين" من أجل إيجاد مكان لهذا الكوبرى وفق حجم المشكلة فى الأسنان، وهذه الحالة تتطلب من 3 لـ 4 شهور، وهناك حالات خلال التقويم تواجه مشاكل فى العظام، وهذه الحالات تحتاج إلى سنة، وبالتالى يكون متوسط علاجات تقويم الأسنان بشكل كامل من 6 شهور إلى سنة ونصف وفق كل حالة وطبيعتها.

دور التكنولوجيا الحديثة فى مجال تقويم الأسنان

وحول الأساليب الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى مجال تقويم الأسنان، أوضح الدكتور الدكتور عمرو بيومى رئيس قسم علاج الجذور بمركز "شاينى وايت"، أنه يوجد 3 مزايا جديدة توفرها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تقويم الأسنان:

الميزة الأولى لاستخدام التكنولوجيا فى تقويم الأسنان:

الاعتماد على "الزراعات التقويمية"، حيث تشبه زراعات الأسنان العادية، ولكن أطولها أقصر، وتوضع فى أماكن غير مألوفة غير الأماكن العادية التى توضع فيها الزراعات، وتكون وظيفتها العمل على تحريك الأسنان بشكل أسرع، ووضعت الكثير من الحلول لبعض الحالات التى كان من المستحيل حالها.



الدكتور عمرو بيومى يوضح تعريف الزرعات التقويمية

الميزة الثانية لاستخدام التكنولوجيا فى تقويم الأسنان:

من المزايا الجديدة التى وفرتها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تقويم الأسنان، وجود تقنية جديدة تجعل المريض يعرف شكل أسنانه بعد التقويم وانتهاء فترة العلاج.

الميزة الثالثة لاستخدام التكنولوجيا فى تقويم الأسنان:

وكشف الدكتور عمرو بيومى رئيس قسم الجذور فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أنه ضمن مزايا التكنولوجيا التى يعتمد عليها فى مركز "شاينى وايت"، استخدام "أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد"، والتى تساعد فى الوصول إلى الضروس المدفونة، حيث تساعدنا فى الوصول إلى مكانها بدقة قبل البدء فى عملية التقويم، حيث يقلل نسبة الجراحة بشكل كبير جدا، لأننا نعلم حالة كل سنة، وهل تحتاج إلى الخلع أم لا.



3 مزايا جديدة يكشفها الدكتور عمرو بيومى فى مجال تقويم الأسنان

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