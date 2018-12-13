شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هى الأجهزة المتحكمة فى وظائف الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الجسم من عدد من الأنظمة البيولوجية التي تقوم بوظائف محددة ضرورية للحياة اليومية، نتعرف عليها خلال التقرير التالى:

1- الجهاز الدوري

يتكون من القلب والدم والأوعية الدموية والشرايين والأوردة، وتحدد وظيفته وفقا لموقع" livescience" فى نقل الدم والمغذيات والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والهرمونات حول الجسم.



الجهاز الدوري

2- الجهاز الهضمي

يحتوي الجهاز الهضمى على الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج، بالإضافة إلى الكبد والبنكرياس لدورهم فى انتاج العصارة الهضمية.

يتكون من سلسلة من الكائنات الحية المتصلة التي تسمح للجسم بالتحلل وامتصاص الطعام ، وإزالة النفايات.



الجهاز الهضمي

3- جهاز الغدد الصماء

يتكون من 8 غدد رئيسية تفرز الهرمونات في الدم، حيث تعبر هذه الهرمونات بدورها إلى أنسجة الجسم المختلفة وتنظم وظائف بدنية مختلفة ، مثل التمثيل الغذائي والنمو والوظيفة الجنسية.



جهاز الغدد الصماء

4- جهاز المناعة

هو خط دفاع الجسم ضد البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى الضارة.

وتشمل الغدد الليمفاوية ، والطحال ، ونخاع العظم ، والخلايا الليمفاوية (بما في ذلك الخلايا B والخلايا T) ، والغدة الصعترية، خلايا الدم البيضاء.



جهاز المناعة

5- الجهاز الليمفاوى

يشتمل الجهاز الليمفاوى على الغدد الليمفاوية ، والقنوات الليمفاوية والأوعية اللمفاوية ، و يلعب دورًا في دفاعات الجسم.

وظيفتها الأساسية هي صنع وتحريك السائل الذى يحتوي على خلايا الدم البيضاء ، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى، يقوم الجهاز الليمفاوي أيضًا بإزالة السائل اللمفاوي الزائد من الأنسجة ، ويعيده إلى الدم.



الجهاز الليمفاوى

6- الجهاز العصبي

يشمل الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي، ويتكون الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب التي تربط كل جزء آخر من الجسم بالجهاز العصبي المركزي.

يتحكم الجهاز العصبى في كل من العمل التطوعي (مثل الحركة) والإجراءات غير الطوعية (مثل التنفس) ، حيث يرسل إشارات إلى أجزاء مختلفة من الجسم.



الجهاز العصبي

7- الجهاز التنفسي

يتكون من القصبة الهوائية والحجاب الحاجز والرئتين، ويسمح الجهاز التنفسى باستنشاق الأكسجين الحيوي وطرد ثاني أكسيد الكربون.



الجهاز التنفسي

8- الجهاز العضلي

يتكون من حوالي 650 عضلة تساعد فى الحركة وتدفق الدم وغيرها من وظائف الجسم، يتكون 3 أنواع من العضلات:

العضلات الهيكلية التي ترتبط بالعظام وتساعد في الحركة الطوعية.

العضلات الملساء الموجودة داخل الأعضاء وتساعد على نقل المواد عبر الأعضاء .

العضلة القلبية الموجودة في القلب وتساعد على ضخ الدم.



الجهاز العضلي

9- الجهاز التناسلي

يسمح الجهاز التناسلى للإنسان بإعادة التكاثر، يتكون الجهاز التناسلي الذكري من القضيب والخصيتين اللتين تفرزان الحيوانات المنوية.

بينما يتكون الجهاز التناسلي للأنثى من المهبل والرحم والمبايض ، التي تنتج البيض ،أثناء الحمل تندمج خلية منوية مع خلية بويضة ، مما يخلق بويضة مخصبة تزرع وتنمو في الرحم.



الجهاز البولي

10 الجهاز البولي

يشتمل على الكليتين ، الحالبين ، المثانة ، عضلتين مصرة و مجرى البول، يساعد النظام البولى على التخلص اليوريا من الجسم ، والذي يتم إنتاجه عند تكسير بعض الأطعمة، ينتقل البول الذي تنتجه الكلى أسفل الحالب إلى المثانة ، ويخرج من الجسم عبر الإحليل.

11- النظام الإكلينيكي

ويتكون من الجلد وهو أكبر عضو في الجسم، يحمى الشخص ويعتبر خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض .

يساعد الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم والقضاء على السموم من خلال العرق. بالإضافة إلى الجلد ، يشمل النظام الإكلينيكي الشعر والأظافر أيضا.



الهيكل العظمي

12- الهيكل العظمي

يتكون من 206 عظمة متصلة بالأوتار والأربطة والغضاريف، لا يساعد الهيكل العظمي فقط على التحرك ، بل يشارك أيضًا في إنتاج خلايا الدم وتخزين الكالسيوم، وتعتبر الأسنان أيضا جزءا من الهيكل العظمي ، ولكنها لا تعتبر عظام.