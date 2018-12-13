شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانين من النحافة.. 7 أطعمة صحية لزيادة حجم الأرداف بدون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بعض السيدات لزيادة حجم الأرداف وخصوصا النحيفات اللاتى يعانين من هذه المشكلة وتسبب لهن الإحراج، فالبعض منهن يلجأ للأدوية والبعض الآخر للتمارين الرياضية التى تساعد على شد العضلات وزيادة حجم الأرداف.

ووفقا لما ذكره موقع femniqe هناك بعض الأطعمة الصحية التى تساعد على زيادة حجم الأرداف ومنها:

1:المكسرات، تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون الصحية والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على زيادة حجم الارداف كما انها تقلل من مستويات الكولسترول وأبرزهم( الفتق، اللوز، الكاجو).



مكسرات

2:البيض، من أبرز الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتينات التى تعمل على بناء العضلات، وزيادة حجم الارداف وتناسقها مع الجسم ، وذلك مع ممارسة التمارين الرياضية.

3:السمك، وهو من أفضل الاطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الاحماض الدهنية اوميجا 3 ، ومنها سمك( السلمون، التون، البلطى)، مما تعمل على زيادة حجم الارداف.



سلمون

4:الدجاج، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الذى يساعد على زيادة الوزن وخصوصا الارداف.

5:دقيق الشوفان، وهو من أفضل الأطعمة التى يتم تناولها فى وجبة الافطار وتساعد على زيادة كتلة العضلات والأرداف.

6:السبانخ، من الخضراوات المغذية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات الاخرى، التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول ويعمل على زيادة حجم الأرداف.



دجاج

7: الافوكادو، وهو مصدر جيد بالبروتين والدهون الصحية والبوتاسيوم والألياف والأحماض الامينية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض كما انه يعمل على زيادة حجم الأرداف.