افضل رجيم لفصيلة الدم A

الوزن الزائد من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من السيدات واللاتي يبحثن عن الطرق التي تساعدهن على التخلص من التكتلات الدهنية في الجسم، فهل سمعت من قبل عن نظام غذائي حسب فصيلة الدم، إذا كانت إجابتك بلا وأنت من صاحبات فصيلة الدم A وتبحثين عن رجيم إنقاص الوزن، إليك سيدتي الرجيم الأمثل لفصيلة الدم A.

الاطعمة التى تساعد فى انقاص الوزن لفصيلة الدم A



الأطعمة التي تساعد في إنقاص الوزن، لفصيله الدم A

الزيت النباتي مثل:

زيت دوار الشمس والصويا والذرة وزيت الزيتون والنخيل وجوز الهند.

مأكولات الصويا مثل

صوص الصويا، وحليب الصويا، والتوفو وجبن الصويا ودقيق الصويا، وحبوب الصويا، والميسو وهو عبارة عن معجون مصنوع من حبوب الصويا.

الخضراوات والفواكه

الخيار والبصل والثوم والسبانخ والطماطم والبروكلي والكرفس والأناناس والبطيخ.

ما هي الأطعمة الغذائية المناسبة لفصيله الدم A

نباتي

هم الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم والأسماك والدجاج في نظامهم الغذائي ويأكلون طعامًا يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة، لضمان مناعة قوية.

الخضراوات مثل

البراعم المسلوقة الهليون المسلوق والكراث المطهو على البخار الشمندر الخام والبروكلي المسلوق والسبانخ المطهوة على البخار والكالي المطهو على البخار والسبانخ الخام.

الحبوب مثل

الحبوب الكاملة/ السمراء أو المواد المصنوعة منها هي عادة ما يجب اختيارها أكثر من الحبوب المزال عنها القشرة الخارجية، لأنها غنية بالفيتامينات، المعادن والألياف القمح، الذرة، الأرز، الخبز والمعكرونة.

المأكولات البحرية مثل

الروبيان والحبار والكابوريا والتونة وسمك السالمون والسيجان والرعاش.

البقوليات مثل

الذرة الحلوة والبازلاء والفاصولياء المخبوزة والحمص.

الفواكه مثل

جميع أنواع الفاكهة بألوانها وعصائرهما

اللحوم من الاطعمة التى يجب تجنبها فصيلة الدم A



الأطعمة التي يجب تجنبها من فصيله الدم A

اللحوم والألبان والأجبان والفاصوليا الخضراء والحمراء والقمح.

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