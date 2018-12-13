شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل فى الرقبة والظهر .. أضرار النوم على البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف طبيعية كل شخص منا في طريقة النوم، فنجد من يفضل النوم علي البطن أو على الجنب أو على الظهر، وهناك العديد من الأقاويل حول أن النوم علي البطن له العديد من الأضرار على الصحة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذه الأضرار الناتجة عن النوم على البطن، وفقا لما نشره موقع "healthline".

أوضح التقرير، إلى أن النوم على البطن من الأوضاع التي تشكل خطرا على الصحة العامة، فعلى الرغم من أن النوم على معدتك يمكن أن يقلل من الشخير ويقلل من توقف التنفس أثناء النوم، إلا أنه يفرض يتسبب في بعض الأضرار على الظهر والرقبة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قلة النوم وعدم الراحة طوال اليوم.



اضرار النوم علي البطن

وأشار التقرير، إلي أن الأشخاص الذين ينامون علي بطونهم يتعرض ظهورهم للكثير من المشاكل الصحية، فالشعور بالألم في مفاصل الجسم، وأيضا العظام، وقد يصل الأمر إلي عدم القدرة على النوم بشكل جيد والاستيقاظ من وسط النوم بسبب الألم الذي يشعر به الشخص نتيجة للألم الذي يتعرض له.

وتتعرض أيضا الرقبة للألم الشديد نتيجة للنوم علي البطن، ولذا يجب أن تراعي ذلك لأنها تتسبب في التهيج في الأعصاب المسئولة عن الرقبة.



النوم علي البطن

وقدم التقرير، بعض النصائح الطبية التي تساعدك في تجنبك الأضرار الناتجة عن النوم علي البطن، ومنها:

-استخدمي وسادة رقيقة أو بدون وسادة على الإطلاق.

-ضع وسادة تحت الحوض، سيساعد ذلك في الحفاظ على ظهرك في وضع أكثر حياديًا والضغط على عمودك الفقري.

-تمتد في الصباح، فهذا يساعد بضع دقائق من التمدد على إعادة الجسم إلى وضعه الطبيعي وتدعيم عضلات الدعم بلطف احرص على الإحماء بحركة صغيرة قبل التمدد.