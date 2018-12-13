كيف أسمن في أسبوع

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كيف أسمن؟ هو سؤال تردده الكثير من الفتايات اللاتي يعانين من النحافة، وايضا الرجال، والتي تؤثر على مظهرهم الخارجي، وتتسبب لهم في إنعدام الثقة بالنفس، فتلجأ العديد من الفتايات لطرق خاطئة لزيادة الوزن بسرعة.

كيف أسمن في إسبوع ؟

الفتايات اللاتي يعانين من النحافة يرغبون في زيدة وزنهم بسرعة، وهناك العديد من النصائح التي لو إتباعوها سوف يزيد وزنهم بسرعة وأمان، ومنها:

زيادة عدد السعرات الحرارية عن حاجة الجسم

لزيادة الوزن لابد من تناول سعرات حرارية عالية، أكثر مما يحتاج الجسم، وهذا لأن الجسم يحول السعرات التي يحتاجها إلى طاقة، وتلك التي لا يحتاجها يقوم بتخزينها في الجسم في صورة دهون وبالتالي يزيد الوزن، ولفعل هذا لابد من تناول عدد كبير من الوجبات في اليوم، والحرص على أن تكون الوجبات غنية بالسعرات الحرارية.

وتكون هذه الوجبات المليئة بالسعرات الحرارية متنوعة في القيمة الغذائية، فلابد أن تحتوي على كربوهيدرات عالية مثل الأرز والخبز والمعكرونة، كما يجب أن تحتوي على دهون مثل تناول منتجات الألبان، ونسبة جيدة من البروتين مثل البيض واللحوم، كما يجب الحرص على تناول أكبر كمية ممكنة، ثم معاودة الأكل مرة أخرى بعد فترة قليلة.

النوم بعد الأكل

بالرغم من أن النوم بعد الأكل مباشرة يعد من العادات السيئة، ولكن في حالة النحافة فهو مفيد في زيادة الوزن، حيث أن الحركة تعمل على حرق السعرات الحرارية، أما عند النوم مباشرة بعد تناول الطعام، فهذا يساعد في إيقاف الحرق، ويساعد في تخزين السعرات الحرارية في الطعام في صورة دهون مخزنة في الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية

بالرغم من أن الحركة تزيد من حرق الجسم للدهون وسوف يتسائل البعض كيف أسمن بواسطة الرياضة، ولكن يجب العلم أن ممارسة الرياضة وخاصة رفع الأثقال يساعد في جعل السعرات الحررية تتوجه إلى العضلات وتتخزن في خلاياها، وبالتالي تزيد من كثافة البنية العضلية، مما يساعد في تحسين المظهر الخارجي، كما أن هذا أفضل من تخزينها في صورة خلايا دهنية ضارة.

منع شرب الماء قبل تناول الطعام

دائما ما ينصح من يعانون من السمنة بشرب كميات كبيرة من الماء قبل تناول الطعام حتى تصبح المعدة ممتلئة ويأكل كمية طعام أقل، وهو ما لا يريده من يعاني من النحافة، فيجب أن يتناول طعام قدر المستطاع، ولهذا يمنع تناوله للماء قبل الوجبة مباشرة حتى لا يشعر بالشبع بسرعة.

توقف التدخين

التدخين بالإضافة لأضراره المعروفة فهو يساعد في سد الشهية، وبالتالي فهو يعد من أسباب النحافة، ولهذا يجب التوقف عن التدخين وسوف تزداد الشهية بالتدريج وبالتالي يزداد الوزن.

بدء الوجبة بالبروتين

حاول دائما أن تبدأ وجبتك بالطعام الملئ بالسعرات، حيث أن الخضروات تحتوي على سعرات حرارية أقل، وتحتوي على ألياف تساعد في الشعور بالشبع سريعا، ولهذا تناول البروتين في البداية لزيادة الوزن ثم أكمل وجبتك بالخضار للحصول على فوائده.

أطعمة تساعدك في زيادة الوزن

قبل أن تسأل كيف أسمن؟ لابد من أن تسأل عما تتناوله، فقد تكون تتناول كمية كافية من الطعام، ولكن لا تحتوي على القدر الكافي من السعرات، فهناك بعض الأطعمة التي تساعد في زيادة الوزن منها:

– اللبن بسبب غناه بالكربوهيدرات والدهون والبروتين في نفس الوقت.

– الأرز والخبز حيث أنهما غنيان بالسعرات الحرارية ومصدر غني بالكربوهيدرات التي تساعد في زيادة الوزن.

– اللحوم حيث تحتوي على بروتينات والتي تعمل على بناء العضلات.

– منجات الألبان وخاصة الجبنة التي تعتبر مصدر غني بالسعرات الحرارية فهي تمد الجسم بالبروتينات والدهون معا.

– الفواكه المجففة تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والتي تساعد في زيادة الوزن.

– البطاطا والبطاطس والشوفان وغيرها من النشويات التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية وأيضا بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.