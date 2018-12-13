شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح بعد عملية الإنزلاق الغضروفي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إطلاع الطبيب على الأشعات والفحوصات قد يتخذ في بعض الأحيان قرار إجراء عملية الإنزلاق الغضروفى، وقد تصعب الحياة بعد هذه العملية لدي الشخص المصاب، لأن هناك بعض القواعد التي يتوجب إجراؤها لتجنب رجوع الانزلاق مرة أخرى، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ومنها:

-الاهتمام بمواعيد جلسات العلاج الطبيعي.

-تناول أدوية مضادات الإلتهاب، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الورم أو الالتهابات.

-ممارسة أنواع معينة من الرياضة.

-تجنب حمل أي أشياء ثقيلة الوزن، لأنها تزيد الحمل على الظهر وتزيد من الشعور بالألم.

-للنساء الاتي قمن بإجراء عملية الإنزلاق، عليك تجنب تنظيف وترتيب المنزل، لأن ذلك يزيد الألم.

-التخلص من الوزن الزائد، يساهم بشكل كبير في تخفيف الحمل علي الظهر، ولذا عليك التخلص هذا الحمل الكبير في أسرع وقت.

- الاهتمام بطريقة الجلوس بشكل صحي، وهي الجلوس مفرود الظهر، وتجنب الانحناء.