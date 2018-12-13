شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بزيت الرمان.. يحميك من السرطان ويعالج مشكلات فروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الرمان على نسبة عالية من الفلافونيداته القوية بالإضافة إلى كمية لا بأس بها من فيتامين K، وفيتامين C ، وحمض الفوليك ، والبوتاسيوم، وفيتامين B6 والفوسفور ، مما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " naturallivingideas ".

الوقاية من السرطان

يساعد زيت الرمان فى الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وذلك لإحتواء زيت بذور الرمان على خصائص مضادة للالتهاب، بالإضافة إلى حمض البونيك ، وهو حمض دهني غير مشبع من سلسلة أوميجا -5 والذى أظهرت الأبحاث العلمية مدى نجاحه فى الوقاية من سرطان الثدي.

كما أظهرت الأبحاث أن زيت بذور الرمان قد يبطئ نمو سرطان البروستاتا.





تحسين أعراض التهاب المفاصل

يساعد زيت بذور الرمان على تحسين أعراض التهاب المفاصل، وذلك بفضل قدرته على تقليل الالتهاب حيث أثبتت الدراسات أن شدة التهاب المفاصل يمكن أن تنخفض بشكل كبير عن طريق استهلاك مستخلصات الرمان، أو زيت بذور الرمان.

فقدان الوزن

يحتوى الرمان على نسبة عالية من حمض البونيك الذى يساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى إحتوائه على الفلافونيدات الموجودة في الزيت التى تعمل على تقليل الكولسترول الضار بالجسم.





علاج ارتفاع ضغط الدم

يساعد زيت الرمان على علاج ارتفاع ضغط الدم بسبب إحتوائه على مضادات الأكسدة، مما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين أعراض انقطاع الطمث

قد يفيد زيت بذور الرمان أيضا النساء بعد الوصول لمرحلة سن اليأس، حيث يعمل على خفض أعراض إنقطاع الطمث لإحتوائه على الاستروجين النباتي ويعتقد أن هذا المركب، مع العناصر الغذائية الأخرى في الزيت، يعملان سويًا لتحسين أعراض سن اليأس.





تقوية الذاكرة

أشارت الدراسات إلى أن بذور الرمان قد تساعد في تحسين الذاكرة، ومكافحة مرض الزهايمر .

حماية ضد تلف الجلد

يحتوى زيت الرمان على حمض دهني أوميجا -5، وحمض البونيك اللذان يحتويان على خصائص قوية مضادة للالتهابات،كما يعمل على إبطاء شيخوخة الجلد وتوفير الحماية ضد أضرار أشعة الشمس.

القضاء على حالات فروة الرأس

يحتوى زيت الرمان على خصائص مكافحة العدوى بالفطريات، مما يساعد فى القضاء على مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس ، بالإضافة إلى تخفيف حكة فروة الرأس والالتهاب.